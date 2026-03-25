Националът по биатлон, който напусна А отбора, за да тренира индивидуално и да сбъдне олимпийската си мечта

Националният отбор по биатлон изпрати успешен олимпийски сезон, в който Лора Христова успя да спечели бронзов медал на 15 км индивидуално на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, а Милена Тодорова пък записа престижното четвърто място в спринта. При други състезатели обаче не се видяха желаните резултати, като се чуха и гласове против тренировъчните методи на треньорския щаб. Благой Тодев и Валентина Димитрова публично негодуваха, а друг състезател - Константин Василев, взе трудното решение да излезе от А отбора, за да тренира по индивидуален план.

Константин Василев избра да се готви индивидуално, за да не го "смачкват" треньорите в А отбора

Василев гостува в "Студио Спорт" на Actualno.com, за да разкаже за изминалия сезон, в който успя да сбъдне олимпийската си мечта. Той дебютира на олимпийската сцена и смята, че това се дължи на решението му да напусне А отбора и да се присъедини към Б отбора, където да тренира по друга, индивидуална програма. Причината: тренировките в А отбора не му понасят, а треньорският щаб няма индивидуален подход към състезателите, като дава едни и същи натоварвания за всички състезатели, което лично на Константин не му влияе добре на формата.

Решението на Василев да тренира в А отбора се оказва правилно - той показва много по-добра бегова форма, като преди година бяга на около 2 минути от първите в световния елит, а вече е на около 1 минута. Добрата му форма се видя и на Световните купи в Оберхоф и в Руполдинг, като на първата взе първи точки за Световната купа, а на втората пък направи изключително силен трети пост за мъжката ни щафета, състезавайки се рамо до рамо с най-добрите биатлонисти в света.

"Аз съм сигурен, че това ми помогна. Не виждам преминаването ми в Б отбора като крачка назад, а като крачка напред. Искаше се малко смелост да кажа, че не искам да се подготвям с А отбора, защото там си има предимства - доктор, масажист, подготовка в чужбина. Но пък тези неща смятам, че остават на заден план, когато програмата на тези треньори на мен лично не ми пасва. Мисля, че има много по-добри програми, които биха били по-ползотворни. Виждам само плюсове в това решение", сподели Василев - младши, който бе подкрепен и от неговия баща.

"Според мен е задължително всеки състезател да се гледа индивидуално. Не говорим за всеки да се прави абсолютно различна програма от на другия. Ясно е, че всеки един уважаващ себе си треньор има някаква методика, която ще приложи към всички. Но трябва да се подхожда индивидуално", коментира Константин Василев - старши. Повече - гледайте в интервюто с тях:

