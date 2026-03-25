Къде може да има извънземен живот: Учени посочиха 45 планети

Учените идентифицираха 45 планети, които биха могли да поддържат живот и на които има вероятност да съществува извънземен живот. Някои от тях се намират на 40 светлинни години от Земята и са сравнително близки по космически стандарти на нашата планета. Това съобщава „Дейли Мейл“ .

45 планети, на които може да съществува извънземен живот

Проучването е проведено от изследователи от Института „Карл Сейгън“ в университета Корнел. Те са анализирали над 6000 известни екзопланети и са избрали тези, разположени в така наречената „обитаема зона“ – оптималното разстояние от звездите им, където температурите позволяват съществуването на вода.

Наличието на вода се счита за ключово условие за появата на живот. Следователно, такива планети привличат особено внимание от страна на учените, които се опитват да определят дали животът може да бъде широко разпространен във Вселената.

Като част от проучването, изследователите идентифицират 45 потенциално обитаеми планети, както и допълнителни 24 в по-тясна триизмерна обитаема зона. Те включват известни обекти, като Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f и Kepler-186f, както и по-слабо проучени, като TOI-715 b.

Учените обръщат особено внимание на системата TRAPPIST-1. Нейните четири планети – d, e, f и g – се намират на приблизително 40 светлинни години от Земята, което ги прави сред най-близките обещаващи цели за изследване.

Въпреки това, с настоящите технологии, пътят до тази система би отнел стотици хиляди години. В бъдеще обаче този период може да бъде съкратен до няколко века благодарение на новите видове задвижване, по-специално импулсното ядрено задвижване.

Изследователите също така са идентифицирали планети, които получават енергия от своите звезди, подобна на тази, която Земята получава от Слънцето. Те включват TRAPPIST-1e, Kepler-442 b, Proxima Centauri b, GJ 1002 b и други. За да проучат по-нататък тези светове, учените могат да използват съвременни инструменти, включително космическия телескоп „Джеймс Уеб“, бъдещия римски космически телескоп „Нанси Грейс“ и Изключително големия телескоп.

Междувременно търсенето на извънземен живот продължава по-близо до Земята. Учените смятат спътниците на Сатурн и Юпитер за обещаващи цели. По-специално, Енцелад, с неговите подземни океани и водни струи, и Титан, който има сложна атмосфера, се считат за потенциални местообитатели на живот.

