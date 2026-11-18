Днес домът е много повече от място за почивка – той е и офис, пространство за забавление, учене и споделени моменти. С все повече устройства, свързани с интернет, и все повече неща, които правим онлайн у дома, добрата интернет връзка става все по-важна за цялото семейство. За хората, които искат бърз и стабилен интернет във всяка стая, Vivacom предлага FTTR (Fiber to the Room) в комбинация с Wi-Fi 7 – най-новия стандарт за безжична свързаност.

Vivacom е първият оператор в България, който предлага тази комбинация от технологии. FTTR е премиум решение за домашен интернет, което отвежда оптичната връзка не само до дома, а и до отделните помещения в него, като създава условия за висока скорост и надеждна свързаност в различните стаи.

Wi-Fi 7 допълва предимствата на услугата с висока производителност при едновременно използване на множество устройства, а FTTR е единственото решение в портфолиото на Vivacom, което се предлага с този стандарт.

„Благодарение и на FTTR осигуряваме още по-добра свързаност в дома, която позволява още по-добро клиентско изживяване. Така допринасяме за повече удобство и комфорт в ежедневието - от гледането на любимо съдържание и използването на интерактивните възможности на EON до управлението на смарт устройствата за дома чрез Viva Home. Нашата цел е да предлагаме не просто високоскоростен интернет, а цялостно дигитално изживяване, което отговаря на нарастващите потребности на съвременното домакинство“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Технологията е особено подходяща за домакинства с интензивно потребление на интернет, в които работата, забавленията и ежедневните дейности често се случват онлайн и едновременно. Сред потребителите, които могат да се възползват най-пълноценно от нея, са работещите дистанционно, геймърите и създателите на дигитално съдържание.

За хората, които работят от вкъщи, добрата интернет връзка е от голямо значение за безпроблемната работа през целия ден. Онлайн срещите, споделянето на екрана, работата с облачни платформи и изпращането на големи файлове често изискват интензивно използване на мрежата. FTTR с Wi-Fi 7 дава възможност домашният офис да бъде организиран в различни помещения, като осигурява условия за стабилна връзка и ефективна работа. Това е особено ценно за домакинства, в които двама души работят дистанционно или докато родителите изпълняват професионалните си ангажименти, децата участват в онлайн занимания.

За геймърите всяка секунда има значение, особено при динамичните онлайн игри, в които бързата реакция е решаваща. Освен високата скорост, игровото изживяване зависи и от стабилността на връзката и времето за реакция на мрежата. Комбинацията от FTTR и Wi-Fi 7 създава условия за по-плавна игра, включително когато други членове на домакинството използват интернет едновременно. Така любителите на видеоигрите могат да се съсредоточат върху следващото предизвикателство, независимо къде в дома е разположено тяхното гейминг пространство.

Стриймърите и създателите на съдържание също са сред потребителите, които могат да се възползват от възможностите на FTTR. Излъчването на живо, качването на видеа и работата с големи файлове поставят високи изисквания към домашната мрежа, при които стабилната свързаност е от ключово значение. FTTR с Wi-Fi 7 предлага необходимата производителност за тези дейности, като същевременно позволява и на останалите членове на семейството да се наслаждават на предпочитаното си съдържание – независимо дали става дума за филм с висока резолюция, включително 8K, в хола, видео в детската стая или стрийминг от домашното студио.

Предимствата на технологията се открояват и в домакинствата с множество свързани устройства. Смартфони, лаптопи, телевизори и различни смарт решения все по-често използват една и съща домашна мрежа. FTTR с Wi-Fi 7 отговаря на тези потребности, като предлага допълнителен капацитет за интензивното използване на интернет в съвременния дом.

FTTR позволява на клиентите да използват по-пълноценно възможностите на високоскоростните интернет планове на Vivacom, сред които FiberNet XL и FiberNet 1000. С оптика до отделните помещения и Wi-Fi 7 технологията предлага допълнително удобство за домакинствата с високи изисквания към домашната свързаност.

Услугата се предлага в избрани градове и може да бъде заявена онлайн през сайта на Vivacom. Предоставянето ѝ зависи от техническите условия на конкретния адрес, затова след подаване на заявка се извършва проверка на възможността за инсталиране, която при необходимост включва и посещение на място от технически екип.