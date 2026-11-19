"Няколко пъти са ми подготвяли подобни неща, но не съм сигурен, че ще имат много успех. Не мога да се съсредоточа върху това – иначе ще мисля само за това. Имам тази информация от медиите, от разузнаването, от службите или от моите телохранители. Те казват: "Трябва да бъдете внимателни. Трябва да променим живота ви. Трябва повече безопасност. Трябва да промените гафика си през деня, през нощта". Но не мога. В противен случай това не е животът, за който се борим. Борим се за свобода". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред NBC. С думите си той коментира твърденията, че Русия иска да го убие и вече ще се стреми с всички сили към това – ОЩЕ: "Московский комсомолец": Кремъл свали табуто и нареди Зеленски да бъде елиминиран след ударите по Уст-Луга
Zelensky on Russian assassination attempts against him: Several times, they prepared such things against me, but I can't focus on it. I have this information from the media, from intelligence, from the Secret Service or from my bodyguards. They say, "You have to be careful. We have to change your life. We have to be safer. You have to change your day, your night." But I can't. Otherwise, it's not the life we fight for. We fight for freedom.— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Украинският президент от много години повтаря, че основната му цел е да види Украйна като свободна и силна държава – в този контекст той изрази твърда убеденост, че Китай и САЩ са достатъчно силни, за да спрат Путин да воюва с Украйна и то само с една среща. „Абсолютно“, подчерта Зеленски. Той отново каза, че начинът е първо да има примирие, после да се стигне до мир – точно против това е Путинова Русия, която не иска примирие, а настоява нейните искания да бъдат изпълнени. По същество исканията ѝ са Украйна да си остане в руската сфера на влияние и НАТО да отстъпи от Източна Европа:
Zelensky: China and the United States have enough power to stop Putin during one meeting. Absolutely. https://t.co/61ivp7fVaW— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026