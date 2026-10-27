АПИ към шофьорите: Слагайте зимните гуми

Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовава шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия. Днес на прохода “Петрохан“ имаше слаб снеговалеж, а прогнозите на метеоролозите са за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите, като за планините - Стара планина, Витоша, Рила и Пирин те ще са от сняг. Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при необходимост да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и изпреварване на снегопочистващите машини. Още: Как силните снеговалежи отмъщават на шофьорите

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища. Още: Защо не трябва да дърпате замръзналата дръжка на вратата