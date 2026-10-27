Затварят за няколко часа ключов тунел на АМ “Струма“

На 29 октомври (четвъртък), за подмяна и настройка на пожароизвестителната система, за 6 часа ще се ограничи движението в тунел “Железница“ на АМ “Струма“. Дейностите ще се изпълняват в периода от 9,30 ч. до 15,30 ч. По време на реализацията на работите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“ (при 97-и км), а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата. Още: Възстановиха движението при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница"

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: До 10 дни пускат движението при "Железница": Министър Шишков с обещание за укрепване на свлачището