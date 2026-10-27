Войната в Украйна:

Затварят за няколко часа ключов тунел на АМ “Струма“

27 октомври 2026, 16:08 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Затварят за няколко часа ключов тунел на АМ “Струма“

На 29 октомври (четвъртък), за подмяна и настройка на пожароизвестителната система, за 6 часа ще се ограничи движението в тунел “Железница“ на АМ “Струма“. Дейностите ще се изпълняват в периода от 9,30 ч. до 15,30 ч. По време на реализацията на работите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата. Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на АМ „Струма“ (при 97-и км), а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата. Още: Възстановиха движението при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница"

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. Още: До 10 дни пускат движението при "Железница": Министър Шишков с обещание за укрепване на свлачището

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
АПИ тунел Железница затруднено движение обходен маршрут
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес