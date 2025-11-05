Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?

Екипът на „Криминално разследване“ разказва защо подкрепя кампанията на Yettel за безопасност в мрежата

През 2014 г. в двора на едно сливенско училище, 13-годишният Иван се оказва наблюдаван от непознат човек през оградата. Впоследствие получава заплашителни съобщения в чата и започва да се прибира със страх. Става ясно, че той е приел покана за приятелство в социалната мрежа от човек, който се представя за негов връстник геймър. Истината обаче е съвсем друга. Момчето се сблъсква със сериозен кибертормоз и му отнема време да събере смелост, за да сподели на родителите си и да потърси помощ.

Случки, като тази от ученическите му години, са сред причините днес Иван Георгиев, заедно с екипа си от креативното гейм студио „Криминално разследване“, да приеме предизвикателството да създаде образователна игра-мистерия, която учи подрастващите на дигитална безопасност. Играта е свободно достъпна на Digitalscouts.bg и всеки успешно разрешил загадката има шанс да спечели атрактивни награди. Тя е част от кампанията Digital Scouts на Yettel, която телекомуникационната компания осъществява съвместно с Националния център за безопасен интернет. Основната ѝ задача е по атрактивен за децата в училищна възраст начин да ги запознае с рисковете в интернет и как да се справят с тях.

Мотивацията на Иван да се включи в кампанията идва от разбирането му, че темата е изключително важна за младите и те трябва да знаят как да се предпазват в най-често срещаните проблемни ситуации онлайн – контакти с непознати в социални мрежи, изтичане и злоупотреба с лична информация и снимки, кибертормоз от връстници и непознати и т.н. „Тийнейджърите днес са изложени на повече и по-комплексни опасности в онлайн пространството, докато в същото време не всички са способни достатъчно добре да се ориентират и да се справят с тях“, казва той.

Български продукт на световно ниво

„Криминално разследване“ е креативно студио, което създава настолни и хибридни игри (с онлайн и офлайн част), свързани с разгадаване на криминални случаи и загадки. Начело на екипa е Иван Георгиев. Страстта си към писането на истории с разплитане на мистерии той осъзнава още като дете. Впоследствие през годините събира в едно различни знания и умения по маркетинг, технологии, програмиране, бизнес планиране. Когато с екипа му пускат първата игра през април 2023 г. – „Случаят Мария“, в рамките на около един час, откакто започват да я рекламират, вече имат първите 15 клиенти. Тя е изцяло в криминален стил и с нея успяват да привлекат хора над 25 години, които обичат романи, криминални сюжети, загадки. Впоследствие обаче се замислят какво би било интересно за по-младите. И тогава се ражда втората игра – „Любовен триъгълник“ – изцяло настолна игра, чийто сюжет включва заплетени романтични отношения, четене на чужди телефонни чатове, а младите според него обожават това. Днес вече „Криминално разследване“ има четири игри, като предстои съвсем скоро да представят нови три, включително на пазари извън България. Част от причината за успеха им е това, че следят световните тенденции в игрите, научават веднага всичко ново в тази област и отлично познават интересите на аудиторията си.

Играта, която създават за кампанията Digital Scouts, е първата, което се развива изцяло онлайн. До този момент игрите им са хибридна комбинация от настолна част и онлайн елемент. Оказва се предизвикателство да създадат сюжет, който да е интересен и ангажиращ за подрастващи на възраст от 14 до 18 години, и едновременно с това образователен.

„Много активно следим и проучваме тийнейджърската възрастова група, включително с лични контакти и мога да споделя, че освен разрешаване на загадки, те винаги предпочитат да има „интрига“, иначе е трудно да се задържи вниманието им“, казва Иван. Затова в играта, разработена за Digital Scouts, участниците влизат виртуално в чужд телефон – този на Ванеса, четат чатове, съобщения, разглеждат снимки и така търсят улики.

Екипът залага в играта кодове, пароли и шифри, зад които стои скрита информация и които изискват съобразителност. Така Иван и колегите му карат младата аудитория да мисли, предизвикват ги да разгадаят мистерията и да разберат къде момичето е сбъркало и така е станало уязвимо. Сюжетът на играта стъпва на истински истории и ситуации, в които подрастващите често изпадат най-вече в социалните мрежи и в чатове, които самите разработчици са чували от първо лице. Целта е чрез историята тийнейджърите да попаднат в обувките на главната героиня Ванеса и да разберат за най-често срещаните онлайн опасности. „Никога не могат да знаят кой стои зад екрана и трябва да се научат как да разпознават, че са изложени на риск“, допълва създателят на играта.

Технологичният напредък води своите рискове, ако не сме информирани

Според Иван Георгиев днес онлайн опасностите стават все по-разнообразни, а децата изпадат във все по-трудни ситуации. Освен кибертормоза и рисковете в социалните мрежи, свързани с публикуване на информация, която може да ги направи уязвими, контакти с непознати и т.н., той обръща голямо внимание на зачестяващите злоупотреби с изкуствен интелект (AI). В мрежата все по-често се срещат злонамерени хора, които боравят майсторски добре с него.

„Аз самият като разработчик и активен потребител на AI инструменти понякога се обърквам кое е реално и кое не в онлайн среда, когато говорим за изображения и видеосъдържание“, споделя той и разказва, че вече неведнъж е ставал свидетел на ситуации, в които деца биват изнудвани с разпространение на техни снимки, манипулирани с помощта на AI.

Най-ценното от кампании като Digital Scouts според него е да се говори по темата за онлайн безопасността и повече деца да се научат да разпознават опасностите, за да могат да се предпазват. След пускането на играта през лятото, екипът на „Криминално разследване“ започва да получава отзиви от хора, които са я играли, били са заинтригувани и са се забавлявали. Тогава Иван и колегите му осъзнават, че наистина са постигнали целта и са създали интересно преживяване, което има добавена стойност.

Основното послание от създателите на играта към подрастващите е, че не всичко в онлайн пространството е истина и трябва да се учат да мислят критично и да бъдат съобразителни. Затова ги насърчават смело да влязат на Digitalscouts.bg, за да разплетат мистерията, а като бонус освен нови знания, могат да си спечелят и чисто нов iPhone 16, раница с геймърски аксесоари – слушалки, мишка и клавиатура, както и куп други награди.