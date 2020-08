Когато всичко казва “не”, мрежата на Теленор свърза българката Милена и американеца Итън в заветното “да"

Мрежата на Теленор осигури необходимата връзка за сватбата на българката Милена и американеца Итън, която беше възпрепятствана от продължаващата пандемия от COVID-19 и разразилата се буря в деня на церемонията. Събитието се случи във врачанското село Бели извор, и “събра” гости от целия свят, които успяха да се присъединят благодарение на “дърво от таблети”. Чрез тях семейството на младоженеца стана виртуално част към голямото събитие, след като ограниченията върху пътуванията направиха физическото им присъствие невъзможно.

Над 30 гости от Ню Йорк, Атлантик Сити, Вермонт, Флорида, Перу, Сингапур се включиха виртуално чрез 20 екрана на “дървото на таблетите” в щастливото събитие, което генерира над 70 GB мобилен трафик през мобилната мрежа на Теленор, спечелила два пъти отличието Best in Test. За много от нас 70 GB може и да не изглеждат като много трафик, но за младото семейство в онзи момент бяха целият им свят. “Ако 2020 беше сватба, щеше да бъде тази”, каза щастливата Милена за събитието. Младоженецът Итън пък успя да изпълни първия танц с майка си като семеен мъж през таблет, което предизвика неописуемата му усмивка и малко сълзи.“Отличията и тестовете измерват редица фактори, които показват колко добре се представя мрежата на Теленор. Сватбата на Милена и Итън показа как качествената мрежа и технологиите могат да бъдат незаменим партньор в най-важните моменти в живота ни”, каза Спас Велинов, главен директор “Технологии” в Теленор България. “За нас бе истинско удоволствие да станем част от едно от най-значимите събития в живота на Милена и Итън и да съберем заедно семействата тук и отвъд океана”, допълни той. Мрежата на Теленор беше отличена със сертификата Best in Test в България от водещата международна компания за измерване на качеството на мобилни мрежи umlaut два пъти - през ноември 2019 г. и през март тази година. Сертификатите Best in Test бяха присъдени на Теленор за достигането на най-висока обща оценка на мобилна мрежа между трите оператора в България. Вторият сертификат е базиран на анализ, проведен между ноември 2019 г. и март 2020 г., като включва и най-висока оценка за категориите най-добра скорост на сваляне и най-добро широколентово покритие в страната.Пълното видео от щастливото събитие е достъпно тук