Лозарите излизат на протест заради непродадена реколта

Лозари от региона на Свиленград организират протест днес от 10:00 часа заради сериозна криза с реализацията на тазгодишната си продукция. Производителите се оплакват, че гроздето им остава необрано по масивите, тъй като липсва какъвто и да е пазарен интерес, а държавата не се намесва. Наред с мерките за спасение на бранша, те настояват и за оставката на земеделския министър.

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"Продукцията за тази година стои по масивите. Няма интерес нито от страна на държавата, нито от търговците. Годината беше благоприятна и гроздето ни е много хубаво, но изкупуване няма", обясни организаторът на протеста Живко Желев в ефира на Нова телевизия. Според него основният проблем е огромният внос от Румъния, заради което той предлага временно вдигане на митата за гроздето.

Финансовата тежест за стопаните е голяма. Докато миналата година цената е била 1,60 лв. за килограм, сега тя е паднала под 50 евроцента без купувачи, като цели 80% от реколтата остава неизкупена.

Протестиращите предупреждават, че ако държавата не предприеме спешни стъпки за защитата им, ще бъдат принудени да изоставят земеделието и да заминат на работа в чужбина.