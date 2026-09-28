Бил Гейтс предупреди кое е най-страшното за ИИ, докато САЩ и Русия действат в синхрон да е по-зле (ВИДЕО)

"Интересуваме се от неща, далеч от сценария за Деня на крайния съд и се опасявам, че това донякъде разсейва хората. В момента няма риск тези ИИ да излязат напълно извън контрол. Нещото, което е спешно, е свързано с това да избегнем лоши хора, използващи ИИ, а не със самия ИИ". Това заяви Бил Гейтс, основателят на Microsoft, който обаче вече от доста години обръща далеч повече внимание на други сфери на живота. За Гейтс това е спешното - да има мониторинг и контрол, така че ИИ да не бъде използван "от лоши хора".

"В известен смисъл бих казал, че е добре, че тези инциденти със загуба на контрол са насочили вниманието на хората към ИИ, въпреки че това не е непосредственият риск", добави той пред NBC.

Bill Gates on AI:



We care about things way short of the ultimate doomsday scenario, and I’m afraid that’s kind of distracting people.



There is not a current risk of these AIs getting completely out of control. The thing that’s urgent has to do with bad people using AI, not the… pic.twitter.com/rzWE8nOaA9 — Clash Report (@clashreport) September 27, 2026

За първи път: AI проникна в правителствен сайт на държава

"Най-опасното нещо, с което се сблъскваме в момента, са хора с лоши намерения, използващи ИИ. Така че някой, който иска да измами някого, или иска да спре ел. мрежа, или да влезе в банкови сметки - сега е овластен. В исторически план държавите са имали екипи, занимаващи се с кибератаки и са можели да измислят неща като биотерористични оръжия. Сега малки групи с ИИ могат да правят това, което само най-големите държави са могли да направят (доскоро). Така че всъщност лошите намерения плюс ИИ се очертават като основна заплаха, освен ако правителствата не настояват за различни предпазни мерки. Ще видим много големи негативни неща, защото не се предпазваме", предупреди Гейтс:

Bill Gates on AI:



The most dangerous thing we’re facing right now is people with bad intent using the AI. So somebody who wants to defraud an individual, or wants to shut down the electric network, or scramble bank accounts — they are now empowered.



Historically, countries had… pic.twitter.com/G4ATxoIXAI — Clash Report (@clashreport) September 27, 2026

А предупреждението идва на фона на новина от почивните дни, че САЩ и Русия настояват за премахване на текст, с който се установява задължителен човешки контрол при използване на автономни оръжия. Този текст е част от проект на рамка на ООН за автономни оръжия. Документът първоначално включваше проста предпазна мярка: ако система с изкуствен интелект избере цел, човек трябва да потвърди удара. По време на преговори в Женева това изискване беше премахнато - заради САЩ и Русия, макар че Китай е против и не се знае дали окончателното гласуване в крайна сметка няма да произведе нещо различно. От проекта също така бяха засега премахнати формулировки, изискващи да се вземат предвид етични съображения, както и разпоредби, призоваващи такива системи да работят по предвидим и надежден начин - Още: Макрон иска международна организация да контролира изкуствения интелект

"Изкуственият интелект със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, причиняващи милиард смъртни случаи. Въпреки че е доста трудно да се достигне 100%, никога не е имало толкова мощно оръжие, колкото комбинацията от хора със зли намерения, използващи най-новите инструменти на изкуствения интелект. И е чудесно, че има тази дискусия, като индустрията почти против своя интерес признава тези неща. Проблемът е, че останалият свят или отхвърля това, или просто мисли за това като за конкуренция", каза още Гейтс - Още: Смъртоносна зараза или ядрена война: Как изкуственият интелект може да унищожи човечеството?

Bill Gates on AI:



AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths.



Even though it’s pretty hard to get to 100%, there’s never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.



And it’s great that… pic.twitter.com/v0eQTMTKDU — Clash Report (@clashreport) September 27, 2026