Спорт:

Между обученията и wellbeing програмите – как Yettel развива служителите си

09 март 2026, 10:43 часа 608 прочитания 0 коментара
Между обученията и wellbeing програмите – как Yettel развива служителите си

Прекомерният фокус върху обученията може да бъде изтощаващ, а грижата за благосъстоянието без реални възможност за развитие – недостатъчна. Затова балансът между двете е ключов за начина, по който се чувстват служителите на работното си място.

Този подход следва и Yettel в своята HR стратегия. Потвърждение за ефективността му идва от последната, трета поред сертификация на телекома от световната организация Top Employers Institute – ежегодно тя одитира над 2200 компании по единна международна методология, предоставяйки независима оценка на работодателските им практики.

Именно в областите обучение и wellbeing операторът постига осезаем напредък – с ръст от близо 10 процентни пункта. Компанията подобрява и общото си представяне, като постига най-високия си резултат досега – от 90,88%. Това я нарежда в топ 10 на най-добрите телеком работодатели в Европа в категорията средни по размер организации.

Кои обаче са конкретните програми и инициативи, с които Yettel развива хората си, но и се грижи за баланса работа – личен живот?

Развитието на екипа в синхрон с бизнес целите

„Винаги сме разглеждали развитието на талантите като възможност те да надграждат уменията си, но и като ключов двигател за постигане на бизнес целите ни", коментира Евелина Цонева, директор „Управление на таланта“ в Yettel.

Евелина Цонева, директор „Управление на таланта“ в Yettel

По думите ѝ това означава, че стратегията за развитие на хората следва стратегическите приоритети на компанията. „В среда, в която технологиите и очакванията на клиентите се променят ежедневно, развитието на уменията трябва да бъде постоянен процес, а не реакция при нужда“, казва тя.

Пример за този подход е програмата Growth Mindset, която телекомът стартира през 2024 г. с цел да насърчи нагласата за растеж у своите екипи. Инициативата е в отговор на стратегическата цел на телекома да дигитализира бизнеса си – трансформация, която налага цялостна промяна в процесите, системите, но и в начина, по който хората мислят, вземат решения и работят заедно.

Фокусът е поставен върху лидерите – именно с тази нагласа те трябва да водят екипите си напред. Програмата започва със серия от срещи и практически уъркшопи с международни лектори и продължава със сертифициране на вътрешни посланици. Служители от ключови дивизии преминават специализирани обучения, след което споделят наученото с останалите мениджъри и им показват конкретни техники, с които да развиват нагласата за растеж у своите екипи.

Паралелно се случва и внедряването на новите технологии, както и подготовката на хората да работят ефективно с тях. През 2025 г. компанията въвежда задължителни обучения по изкуствен интелект за всички служители, с фокус върху критичното мислене и отговорното му използване. Тази година прави следваща крачка – стартира вътрешна инициатива AI Innovation Challenge, в която екипите трябва да предложат практическото приложение на AI в реални бизнес процеси.

„Ако миналата година целта ни беше всеки служител да има основни познания за това как работи изкуственият интелект, днес вече сме на етап, в който искаме хората да създават стойност чрез него – да го прилагат в реални бизнес ситуации и да разработват решения, които подпомагат ежедневната им работа“, обяснява Евелина.

Грижата за хората като ежедневна практика

Наред с инвестициите в обучение и развитие, Yettel следва и цялостна wellbeing стратегия. Тя включва регулярни инициативи в областта на физическото и менталното здраве, финансовата грамотност, включително и възможност за едномесечен платен отпуск.

„Благополучието на служителите става все по-актуална тема предвид различните роли и предизвикателните срокове, с които всички ние трябва да се справяме. Придобивките, които компаниите предлагат, са важни, но не винаги са достатъчни – истинската грижа за екипа започва от средата, в която всеки се чувства чут и подкрепен“, коментира Лилия Владимирова, мениджър „Трудови отношения“ в Yettel. 

Лилия Владимирова, мениджър „Трудови отношения“ в Yettel

В основата на тази философия е програмата „Баланс“, която компанията развива вече десет години чрез екип от доброволци от различни отдели. Сред инициативите са редовни тренировки и масажи в офиса, индивидуални и групови сесии с корпоративен психолог, уъркшопи за финансова грамотност и здравословен начин на живот, както и неформални събития за сближаване на екипите. През изминалата година близо 1000 служители се включват в организираните от тях активности. 

Ефектът от програмата се измерва не само количествено – чрез брой участници, но и качествено – чрез редовни анкети. „Този диалог е безценен, защото ни позволява не просто да разбираме кои инициативи имат най-голям ефект, а да адаптираме програмата така, че да отговаря на реалните нужди на хората“, обобщава Лилия.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Yettel
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес