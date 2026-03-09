Между обученията и wellbeing програмите – как Yettel развива служителите си

Прекомерният фокус върху обученията може да бъде изтощаващ, а грижата за благосъстоянието без реални възможност за развитие – недостатъчна. Затова балансът между двете е ключов за начина, по който се чувстват служителите на работното си място.

Този подход следва и Yettel в своята HR стратегия. Потвърждение за ефективността му идва от последната, трета поред сертификация на телекома от световната организация Top Employers Institute – ежегодно тя одитира над 2200 компании по единна международна методология, предоставяйки независима оценка на работодателските им практики.

Именно в областите обучение и wellbeing операторът постига осезаем напредък – с ръст от близо 10 процентни пункта. Компанията подобрява и общото си представяне, като постига най-високия си резултат досега – от 90,88%. Това я нарежда в топ 10 на най-добрите телеком работодатели в Европа в категорията средни по размер организации.

Кои обаче са конкретните програми и инициативи, с които Yettel развива хората си, но и се грижи за баланса работа – личен живот?

Развитието на екипа в синхрон с бизнес целите

„Винаги сме разглеждали развитието на талантите като възможност те да надграждат уменията си, но и като ключов двигател за постигане на бизнес целите ни", коментира Евелина Цонева, директор „Управление на таланта“ в Yettel.

Евелина Цонева, директор „Управление на таланта“ в Yettel

По думите ѝ това означава, че стратегията за развитие на хората следва стратегическите приоритети на компанията. „В среда, в която технологиите и очакванията на клиентите се променят ежедневно, развитието на уменията трябва да бъде постоянен процес, а не реакция при нужда“, казва тя.

Пример за този подход е програмата Growth Mindset, която телекомът стартира през 2024 г. с цел да насърчи нагласата за растеж у своите екипи. Инициативата е в отговор на стратегическата цел на телекома да дигитализира бизнеса си – трансформация, която налага цялостна промяна в процесите, системите, но и в начина, по който хората мислят, вземат решения и работят заедно.

Фокусът е поставен върху лидерите – именно с тази нагласа те трябва да водят екипите си напред. Програмата започва със серия от срещи и практически уъркшопи с международни лектори и продължава със сертифициране на вътрешни посланици. Служители от ключови дивизии преминават специализирани обучения, след което споделят наученото с останалите мениджъри и им показват конкретни техники, с които да развиват нагласата за растеж у своите екипи.

Паралелно се случва и внедряването на новите технологии, както и подготовката на хората да работят ефективно с тях. През 2025 г. компанията въвежда задължителни обучения по изкуствен интелект за всички служители, с фокус върху критичното мислене и отговорното му използване. Тази година прави следваща крачка – стартира вътрешна инициатива AI Innovation Challenge, в която екипите трябва да предложат практическото приложение на AI в реални бизнес процеси.

„Ако миналата година целта ни беше всеки служител да има основни познания за това как работи изкуственият интелект, днес вече сме на етап, в който искаме хората да създават стойност чрез него – да го прилагат в реални бизнес ситуации и да разработват решения, които подпомагат ежедневната им работа“, обяснява Евелина.

Грижата за хората като ежедневна практика

Наред с инвестициите в обучение и развитие, Yettel следва и цялостна wellbeing стратегия. Тя включва регулярни инициативи в областта на физическото и менталното здраве, финансовата грамотност, включително и възможност за едномесечен платен отпуск.

„Благополучието на служителите става все по-актуална тема предвид различните роли и предизвикателните срокове, с които всички ние трябва да се справяме. Придобивките, които компаниите предлагат, са важни, но не винаги са достатъчни – истинската грижа за екипа започва от средата, в която всеки се чувства чут и подкрепен“, коментира Лилия Владимирова, мениджър „Трудови отношения“ в Yettel.

Лилия Владимирова, мениджър „Трудови отношения“ в Yettel

В основата на тази философия е програмата „Баланс“, която компанията развива вече десет години чрез екип от доброволци от различни отдели. Сред инициативите са редовни тренировки и масажи в офиса, индивидуални и групови сесии с корпоративен психолог, уъркшопи за финансова грамотност и здравословен начин на живот, както и неформални събития за сближаване на екипите. През изминалата година близо 1000 служители се включват в организираните от тях активности.

Ефектът от програмата се измерва не само количествено – чрез брой участници, но и качествено – чрез редовни анкети. „Този диалог е безценен, защото ни позволява не просто да разбираме кои инициативи имат най-голям ефект, а да адаптираме програмата така, че да отговаря на реалните нужди на хората“, обобщава Лилия.