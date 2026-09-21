Новата серия HUAWEI WATCH GT 7 идва в Yettel в комплект със слушалки и допълнителна защита

Комплектът включва безжични слушалки HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, HUAWEI Care и до 90 дни безплатен достъп до услуги в Multipass

Yettel започва да предлага новата серия HUAWEI WATCH GT 7, която включва моделите GT 7 в два размера - 41 мм и 46 мм - и GT 7 Pro 46 мм. Всички смартчасовници са с удължена 3-годишна гаранция от Yettel, а до 31 октомври 2026 г. устройствата от GT 7 серията се предлагат в комплект с безжични слушалки HUAWEI FreeBbuds SE 4 ANC.

Смартчасовниците, закупени до 31 декември 2026 г., разполагат и с достъп до специалната сервизна услуга HUAWEI Care, която осигурява 24 месеца допълнителна защита на дисплея, батерията, задния панел и коронката.

Към часовниците е включен и Multipass – пакет с безплатен пробен достъп до HUAWEI Health+ и набор от партньорски приложения за тренировки, маршрути и уелнес. Безплатният период на пакета е между 60 и 90 дни, като сред включените предложения са HUAWEI Health+, Komoot, Headspace, Naviki, FiiT и Kotcha.

Повече възможности за спорт и активности на открито

HUAWEI WATCH GT 7 Pro е насочен към хората, които искат да използват смартчасовника както в ежедневието, така и по време на спорт. Моделът разполага с 1,47-инчов AMOLED дисплей с пикова яркост до 3000 нита за добра видимост на екрана на открито и в движение. Корпусът от титанова сплав и защитата 5 ATM и IP69 допринасят за устойчивостта му при по-динамични активности, а системата HUAWEI EasyCross улеснява използването на каишката.

Сред акцентите са новите функции за активности на открито. При колоездене часовникът предлага планиране на изкачвания и предупреждения за остри завои. За любителите на зимните спортове са налични данни за над 3000 ски курорта по света, включително Банско, Витоша, Пампорово, Чепеларе, Боровец и Добринище. Картите включват също пистите Офелиите, Копривките, Даулите, както и двете писти при хижа „Здравец“. WATCH GT 7 Pro добавя и функции за голф, сред които измерване на дистанцията на удара и корекция спрямо денивелацията.

HUAWEI WATCH GT 7 използва корпус от неръждаема стомана 316L и също предлага дисплей с пикова яркост до 3000 нита за добра видимост на открито. Моделите с каишки, изработени от флуороеластомер, разполагат с HUAWEI EasyCross дизайн, който улеснява поставянето и прибирането на каишката.

По данни на производителя, при лека употреба животът на батерията на HUAWEI WATCH GT 7 46 мм достига до 21 дни, а при продължителни активности часовниците са проектирани да издържат до 51 часа в режим трейл бягане. HUAWEI WATCH GT 7 41 мм издържа до 14 дни при лека употреба и до 32 часа в режим на бягане по пътеки.

Проследяване на здравни показатели и плащане директно от китката

И двата модела използват системата HUAWEI TruSense за проследяване на здравни показатели и предлагат функции за здравен преглед и оценка на физическата готовност. Серията HUAWEI WATCH GT 7 предлага интелигентни функции за проследяване и анализ на различни аспекти от ежедневното състояние, включително сън, физическа активност, емоционално благосъстояние и хранене.

Серията поддържа и NFC безконтактни плащания чрез Curve Pay. След инсталиране и настройване на приложението на смартфона и съвместимия HUAWEI часовник, потребителите могат да плащат директно от китката си. HUAWEI WATCH GT 7 и WATCH GT 7 Pro работят както с Android, така и с iOS.

Клиентите, които закупят HUAWEI WATCH GT 7 или WATCH GT 7 Pro от Yettel, се възползват и от предимствата на „Смартфон Вселена“ – пакет от услуги за защита, поддръжка и по-дълго използване на устройствата.