Здравното министерство: За четири месеца разплатихме над 189 млн. евро по ПВУ

За четири месеца Министерството на здравеопазването е изпълнило голям обем дейности по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които е трябвало да бъдат планирани и реализирани поетапно през последните две-три години. Това заяви здравният министър Катя Ивкова пред медиите.

Между май и август 2026 г. са разплатени общо 189 096 006,72 евро. Паралелно са приключвани процедури, сключвани са договори, извършвани са строителни дейности, доставяна и монтирана е високотехнологична медицинска апаратура, обектите са въвеждани в експлоатация, а медицински екипи са преминавали обучение.

"За четири месеца трябваше да свършим работа, която е следвало да бъде извършвана последователно в продължение на две-три години. Работихме в изключително кратки срокове и под огромно напрежение, но успяхме да изведем ключови инвестиции до конкретен и измерим резултат. Това не е просто ускорено разплащане на средства", заяви Катя Ивкова. Още: Жалбата пред ВАС за обществената поръчка за Националната детска болница е оттеглена

Сред отчетените резултати са нова медицинска апаратура в 50 лечебни заведения, национална мрежа от 23 центъра за диагностика и лечение на инсулт, обновени психиатрични структури, доставени три медицински хеликоптера, завършена цифрова платформа за обмен на образни изследвания и 100 изградени и оборудвани амбулатории.

50 лечебни заведения получиха нова апаратура

По инвестицията в болничната помощ за четиримесечния период са разплатени 41 489 631,90 евро.

Специализирана медицинска апаратура е доставена в 50 лечебни заведения, а в шест болници са извършени строителни дейности. Осигурени са 497 апарата и устройства за педиатрична помощ, както и 10 системи и апарата за онкологична диагностика и лечение. Още: Неразбраната министърка и реформата, от която на никой нищо не му е ясно

23 центъра за диагностика и лечение на инсулт

По инвестицията за модернизиране на диагностиката и лечението на инсулт са разплатени 72 209 992,53 евро.

Изградена е национална мрежа от 23 центъра - шест високотехнологични и 17 областни. Апаратурата е доставена, монтирана и въведена в експлоатация, медицинските екипи са обучени, а специализираният диагностичен софтуер е инсталиран.

Центровете са свързани в реално време чрез цифрова платформа, която позволява обмен на информация между тях. Още: Цените на лекарствата вече ще зависят от министъра на здравеопазването: Нова идея

Обновени са 17 психиатрични структури

За подобряване на психиатричната помощ са разплатени 11 077 096,15 евро.

Приключили са ремонтите в държавните психиатрични болници в Кърджали и Севлиево, както и в психиатричните клиники на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен и УМБАЛ "Проф. Стоян Киркович" в Стара Загора.

Общо са завършени ремонти в 17 структури и е доставено оборудване в 26 обекта, които разполагат с над 2500 легла. Така е изпълнена целта за интервенции в най-малко 25 лечебни заведения. Още: Шокиращ отчет на МЗ: Нито един прегледан по скрининговите програми за онкологични заболявания

Работата по новата сграда на ДПБ "Св. Иван Рилски" продължава до окончателното завършване на обекта.

Последните три медицински хеликоптера вече са доставени

По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха през четирите месеца са разплатени 35 020 421,76 евро.

В България са доставени последните три медицински хеликоптера, с което е постигнат ключовият етап за отчитане на инвестицията. Още: В Министерството на здравеопазването няма чистка, увери Ивкова

Изграждането на пет оперативни бази е извадено от обхвата и индикаторите на инвестицията. Според Министерството на здравеопазването така е избегнат рискът от неизпълнение и финансови загуби за страната.

Цифровата платформа за медицинска диагностика е готова

Националната цифрова платформа за медицинска диагностика е приключила в края на август 2026 г. Само през последния месец по инвестицията са разплатени 6 626 757 евро.

Пилотно към платформата са присъединени 20 лечебни заведения. Системата обхваща образни изследвания в областите на онкологията, радиологията, дерматологията и патологията и е интегрирана с Националната здравноинформационна система. Още: "Не мога да гледам разпада на системата": Ангел Кунчев проговори след оставката

Изградени са четири центъра за данни - два в София, един в Пловдив и един в Плевен. От здравното министерство посочват, че всички ключови цели и резултати по инвестицията са отчетени като постигнати.

100 нови амбулатории в 37 общини

За инвестицията в амбулаторните грижи са разплатени 22 672 107,38 евро.

Изградени и оборудвани са 100 амбулатории в 96 села и четири града на територията на 37 общини. Ремонтирани са 45 съществуващи сгради, а други 55 модулни обекта са изградени от нулата. Още: Здравният министър уволни зам.-министър и двама директори заради забавени застраховки на линейки

В амбулаториите са доставени общо 2500 медицински апарата и оборудване, сред които 200 дефибрилатора, 100 телемедицински куфара, 100 мултисензорни устройства и 700 устройства за дистанционни услуги.

Строителната и техническата база е готова. Предстои да бъдат осигурени необходимият персонал, нормативната рамка за дейностите и механизмът за заплащането им от НЗОК.

Ивкова: Не можехме да допуснем загуба на европейски средства

Здравният министър подчерта, че в предходни години България е губила европейско финансиране заради забавено изпълнение на проекти. Още: Управляващите с огромна амбиция за Националната детска болница: Здравният министър се ядоса на голия терен

"Знаем, че в предходни години България е губила европейски средства заради забавено изпълнение на проекти. Нагледен пример е дългогодишният проект за модернизация на спешната медицинска помощ, който от началото на 2025 г. се изпълнява с национални средства", заяви Ивкова.

По думите й Министерството на здравеопазването не е можело да допусне подобен сценарий и при инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Благодарение на усилената работа и пълната мобилизация на ръководния и експертния състав на Министерството на здравеопазването този риск беше сведен до минимум", подчерта министърът.