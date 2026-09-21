Две китайки са арестувани в Гърция: Причината ще ви изненада

Две китайски гражданки са били арестувани в Северна Гърция за предполагаемо незаконно събиране на големи количества ядливи миди за продажба. Новината съобщи гръцкото издание Kathimerini. В изявление на бреговата охрана се казва, че става въпрос за две жени. Те са били на 61 и 54 години. Жените са били задържани в неделя в пристанището Амфиполи, в района на северния гръцки град Серес. В тях са открити 32 килограма двучерупчести миди (Ruditapes Decussatus), за които се казва, че са били незаконно събрани в района.

Какво точно е нарушението им?

Мидите, които се консумират от хилядолетия в Средиземно море, предимно сурови, не са застрашен вид. В изявление на бреговата охрана обаче се казва, че заподозрените не са имали необходимото разрешително за събирането им, а конфискуваните миди са били по-малки от минималните размери, разрешени за риболов.

Подробности за вида мида

Ruditapes decussatus, известна на български като европейска килимена мида или пясъчна мида палурд, е силно ценена ядлива двууста мида от семейство Veneridae. Тя е местен вид за крайбрежните райони на Европа, Средиземно море и Северна Африка. Поради изключителните си вкусови качества, мидата е обект на интензивен улов и аквакултурно производство. ОЩЕ: Оставиха в ареста висш гръцки военен, обвинен в шпионаж в полза на Китай