Yettel печели приза „Най-добър работодател“ в телеком сектора за втора поредна година

Компанията получава злато и в категория „Стратегия за обучение и развитие“ на Career Show Awards 2026

Yettel защити титлата „Най-добър работодател в телеком сектора“ на осмото издание на наградите Career Show Awards – отличие, което компанията получава за втора поредна година. Телекомът спечели злато и в категория „Стратегия за обучение и развитие“.

През последните две години Yettel поставя все по-силен фокус върху практическото приложение на новите технологии в обучението и развитието на хората – в отговор на бизнес стратегията и амбицията си да се трансформира в технологична и AI компания.

Това е част от дългосрочния подход на телекома към развитието на служителите, подкрепен с инвестиции от над 4,1 млн. евро през последните пет години.

Един от ключовите акценти в подготовката им е работата с изкуствен интелект. През 2025 г. Yettel провежда поредица от обучения за служителите, които обхващат основите на AI, отговорната му употреба и работата с различни корпоративни инструменти. Тази година подходът се надгражда с практически сесии в партньорство с Telerik Academy, както и с вътрешен хакатон, в който близо 140 колеги разработват решения за оптимизиране на работни процеси с помощта на AI.

Друг основен фокус е развитието на търговските умения в подкрепа на клиентското изживяване. През изминалата година телекомът пилотира Yettel Superhero – програма за служителите в магазинната мрежа, която обхваща пътя от въвеждането на новите колеги до подготовката им за експертни и лидерски роли. Като част от нея Yettel дигитализира изцяло обученията за търговската си мрежа и изгражда автентичен демо магазин.

Инвестициите в обучение и развитие се допълват от цялостната wellbeing стратегия на Yettel. Тя включва инициативи за физическо и ментално здраве, финансова грамотност и социално благополучие, както и възможност за едномесечен платен отпуск при натрупан стаж. Телекомът развива и целогодишна доброволческа програма, чрез която си поставя за цел да посвети поне 1000 часа годишно на значими за обществото каузи заедно със служителите си.

През януари Yettel получи и международния сертификат Top Employer за трета поредна година с най-високия си резултат досега – 90,88%. Това нареди компанията сред десетте водещи работодатели в телеком сектора в Европа в категорията на компаниите с между 1000 и 5000 служители. Yettel остава единственият телеком в България, носител на сертификата.