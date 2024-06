Официално: В социалната мрежа X вече може да се пуска порно и еротика

Още: X.com официално заменя Twitter

Още преди Илон Мъск да придобие Twitter, в социалната мрежа можеше да се публикува еротично съдържание, като около 13% от всички публикации в платформата бяха именно от такъв тип. Сега правилата са по-ясни и разбираеми, за да се даде повече свобода на потребителите, но и да има повече контрол над постовете.

Според новите политики на компанията съдържанието за възрастни трябва да бъде разпространявано със съгласието на всички страни и да бъде правилно отбелязано и прикрито, за да може потребителите съзнателно да го видят. Съдържание, което е публикувано без позволение, както и такова, което се определя като експлоатативно, сексуализиращо, използващо или заплашващо деца и обидно, ще бъде премахвано. Порно и еротика няма да се позволяват на профилните снимки и кориците на профила.

We have launched Adult Content and Violent Content policies to bring more clarity of our Rules and transparency into enforcement of these areas. These policies replace our former Sensitive Media and Violent Speech policies - but what we enforce against hasn’t changed.



