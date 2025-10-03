Огромно постижение: Български екип на върха в AI моделите за роботика, задмина стартъп от Станфорд

Екип на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ постигна огромен успех. Само два екипа бяха одобрени за участие в RoboArena – международно предизвикателство за оценка на най-новите AI модели за роботика, и един от тях бе именно той. Събитието бе организирано от учени от Станфордския университет, Калифорнийския университет – Бъркли и други водещи институции, и се проведе в рамките на конференцията CoRL 2025 в южнокорейската столица Сеул.

Снимка: INSAIT

Моделът на INSAIT надмина най-мощните съществуващи решения

Моделът на INSAIT показа изключителни резултати, като надмина дори най-мощните съществуващи решения, обучавани с десет пъти повече данни, включително модела pi0 на компанията Physical Intelligence. Това е стартъп от Станфорд, който набра солидно начално финансиране от Джеф Безос и OpenAI.

Очаква се скоро институтът да представи официално своя модел.

Снимка: INSAIT

Нов подход за обучение на роботи

Паралелно с това, INSAIT представи и разработката MotoVLA – нов подход, който позволява на роботите да се учат не само от предварително подготвени данни, но и чрез наблюдение на реалната среда и видео, което отваря път към по-гъвкави и универсални роботизирани системи.

Успехът е дело на изследователите Александър Спиридонов, Николай Николов и Джулиано Албанезе, които представиха България на ключовия световен форум.

Снимка: INSAIT

Постигнатите резултати показват, че чрез INSAIT България се утвърждава като значим участник в глобалното развитие на изкуствения интелект за роботика.

