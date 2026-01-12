Войната в Украйна:

Клуб от Голямата тройка на Турция прати оферта за Кирил Десподов

Един от грандовете на турския футбол е изпратил официална оферта до ПАОК за правата на капитана на националния отбор на България Кирил Десподов. Става въпрос за тима на Бешикташ. Това съобщи гръцкото издание „Sport-fm.gr“. Според информацията „черните орли“ искат да се подсилят в предни позиции и са се спрели именно на фланговия футболист на солунския отбор.

Този сезон Бешикташ се представя под очакванията

През този сезон Бешикташ се представя доста под очакванията като в момента заема петото място в турската Суперлига. След 17 изиграни кръга истанбулският тим има 29 точки в актива и и е на цели 13 зад лидера Галатасарай. Втори е съставът на Фенербахче, който има 39 пункта. Трети е Трабзонспор с 35. Любопитното е, че на четвъртата позиция е тимът на българския специалист Станимир Стоилов – Гьозтепе. Отборът от Измир има 32 точки.

Кирил Десподов е оценен на 6 милиона евро

Кирил Десподов е част от ПАОК от началото на септември 2023-та, когато гръцкия отбор плати 3 милиона евро на Лудогорец за правата му. През този сезон 29-годишното крило има на сметката си общо 23 мача във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения, а също така е направил и три асистенции. Десподов има договор с ПАОК до лятото на 2027-ма като според авторитетния портал „Transfermarkt“ цената му е около 6 милиона евро.

Бойко Димитров
