Алекс Николов се извини за критиките си по адрес на ръководството на Лубе

12 януари 2026, 14:02 часа 310 прочитания 0 коментара
Волейболният национал Александър Николов се извини на Кучине Лубе Чивитанова, след като по време на живо предаване в платформата Twitch отправи директни обвинения към клуба относно напускането на иранеца Пория Хосейн. Волейболист номер 2 в света за миналата година се завърна в игра при победата над Падуа с 3:0 гейма, след като прекара грип, и след срещата се извини на клуба.

Какво обясни Алекс Николов

„Преди да говоря за мача, искам да се извиня на феновете, на клуба Лубе и най-вече на президента Фабио Джованели заради коментара, който направих относно ситуацията с иранеца Пория Хосейн. Казаното беше инстинктивно, тъй като се почувствах зле заради съотборник и видях написани много лоши неща за него. Не от клуба, но в италианските социални мрежи".

„Това беше импулсивна реакция и съжалявам за казаното. Аз съм част от Лубе, винаги съм бил и ще бъда. Г-н Джованели ми даде най-големия шанс в живота и той не заслужава такива думи от мен. Извинявам се още веднъж”, каза световният вицешампион с България.

Николов бе над всички за Лубе в неделя, реализирайки 16 точки.

Бойко Димитров
