Манчестър Юнайтед се спря на едно име за нов мениджър

12 януари 2026, 14:03 часа 282 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед води напреднали преговори с Майкъл Карик за ролята на временен старши треньор, като бившият полузащитник в момента е фаворит за поста до края на сезона. Допълнителни разговори с Карик и неговите представители са планирани за понеделник - към момента не са предвидени подобни разговори с Оле Гунар Солскяер.

Въпреки това, ръководството на Юнайтед все още не е взело окончателно решение и Солскяер остава вариант. През последните няколко дни както Карик, така и Солскяер се срещнаха с Джейсън Уилкокс, футболния директор на Юнайтед, който ръководи процеса по назначаването на нов шеф. Карик и Солскяер бяха кандидати за поста и двамата бивши играчи на Юнайтед се срещнаха с шефовете на клуба и представиха своите предложения за поста.

Майкъл Карик

Карик е направил особено впечатление с плановете си за остатъка от сезона по време на тези срещи, но също така е известно колко популярен е бил Солскяер по време на предишния си мандат като мениджър. Иначе не е ясно дали ще има опция пред Карик да остане за постоянно начело на Юнайтед, като в последните дни се спекулира усилено с имена, които могат да бъдат постоянни мениджъри на "дяволите". Сред тях е това на мениджъра на Кристъл Палас - Оливър Гласнер.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
