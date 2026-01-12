Къде и кога най-добре ще се вижда Северното сияние през 2026?

Северното сияние е уникално природно светлинно шоу, което привлича туристи от цял ​​свят. Ако мечтаете да видите Северното сияние , по-добре побързайте. Според синоптиците, началото на 2026 г. е най-добрият шанс да видите това естествено светлинно шоу през следващите четири години. Lonely Planet посочва 9-те най-добри места на планетата, които си струва да посетите, за да сбъднете мечтата си.

Западните фиорди на Исландия

Западните фиорди на Исландия, разположени на най-северния полуостров, се гордеят с по-дълги нощи и по-малко облачна покривка. Малките, уединени селца, сгушени в сенките на стръмни хълмове, също имат малко светлина, която да смущава гледката им. За да видите непрогледно черно небе, се отправете към Болафял, планина с височина 635 метра над неофициалната столица на полуострова, Исафьордюр.

Най-доброто време за пътуване до Исландия, за да видите Северното сияние в Западните фиорди, е от края на септември до началото на април.

Експеримент с HAARP и 5 бала магнитна буря създадоха северно сияние над България: Хипотеза от БАН (ВИДЕО)

Феърбанкс, Аляска

Малкият град Феърбанкс има минимално светлинно замърсяване, а местоположението му го прави отлично място за наблюдение на северното сияние. Сезонът в Аляска обикновено продължава от края на август до края на април, но е най-добре да планирате пътуването си между ноември и февруари, когато нощите са най-дълги.

Синята дупка над Абиско, Швеция

Разположен на 200 км северно от Северния полярен кръг, Абиско е заобиколен от две планини – така наречената „синя дупка“, която е известна с изключителната си прозрачност за наблюдение на небето. Сезонът на северното сияние в Абиско продължава от края на септември до март.

Йелоунайф, Канада

Йелоунайф се намира в центъра на овала на северното сияние, така че шансовете да видите северното сияние са много високи, дори ако имате само няколко дни за посещение. Най-доброто време за посещение на Канада, за да видите Северното сияние, е от средата на август до края на септември, когато времето е меко, или от средата на ноември до началото на април, когато небето е тъмно.

Странни светлини при най-голямата АЕЦ в Европа и спиране на тока в Енергодар (ВИДЕО и СНИМКИ)

Тромсьо, Норвегия

Норвегия е разположена в Северния полярен кръг, така че за експедиция за наблюдение на сиянието най-добрата дестинация е север. На архипелага Свалбард зимната полярна нощ дава на туристите повече време да видят светлинното шоу над тундрата.

Ако предпочитате по-цивилизована среда, тогава се отправете към Тромсьо, най-големият град в Норвегия, разположен на север от Северния полярен кръг. Най-доброто време за посещение на Тромсьо и наблюдение на Северното сияние е от средата на септември до средата на април.

Резиденцията на Дядо Коледа в Рованиеми, Финландия

Столицата на финландска Лапландия е може би най-известна като предполагаемия дом на Дядо Коледа. Местоположението на Рованиеми, само на няколко километра южно от Северния полярен кръг, ви дава добър шанс да видите Северното сияние.

Северното сияние може да се види тук от края на август, но пиковият сезон за посещение на Лапландия е от октомври до март.

Парк „Тъмно небе“ в Мичиган, САЩ

На няколко мили западно от град Макинау, Международният парк „Тъмно небе Хедландс“ е най-доброто място на езерото Мичиган за наблюдение на северното сияние. Октомври, ноември и април са пиковите месеци за наблюдение на северното сияние в Мичиган.

Оркни, Шотландия

Местните жители на Оркни, архипелаг край североизточното крайбрежие на Шотландия, имат собствено име за Северното сияние: „веселите танцьори“. Най-добрите места за наблюдение на естественото светлинно шоу са близо до древните камъни на Стенес или 5000-годишната надгробна могила на хълма Уайдфорд, които създават митичен фон за космическата хореография. Най-доброто време за наблюдение на Северното сияние в Шотландия е между октомври и март.

Кангерлусуак, Гренландия

Кангерлусуак, град на фиорд в западна Гренландия, предлага три предимства за наблюдение на северното сияние: намира се точно на север от Северния полярен кръг, на практика няма светлинно замърсяване и се гордее с 300 нощи с ясно небе годишно. Северното сияние може да се види от края на август до април, но имате по-голям шанс да го видите от ноември до февруари, когато Кангерлусуак е потопен в мрак за почти 24 часа в денонощието.

Северно сияние: Къде и кога е най-доброто време за наблюдението му през последните 10 години