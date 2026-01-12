Любопитно:

Няма пари от чужбина: БХК на практика спира правната защита за бежанци и мигранти

12 януари 2026
Точно 30 години след откриването й през 1996 г., приемната към Програмата за правна помощ на бежанци и мигранти на Българския хелзински комитет (БХК) преустанови своята дейност на 1 януари 2026 г. Eдна от причините е глобалната криза във финансирането на международните хуманитарни агенции и техните операции, съобщиха от организацията. Приемната осигуряваше правни консултации, обжалване и представителство пред административните органи и съда на чужденци, търсещи и получили международна или временна закрила.

Помощта в последните 30 години

Така през изминалите три десетилетия правна помощ бе предоставена на общо 209 703 бежанци, търсещи закрила и принудително разселени лица и бе осъществено процесуално представителство по 3 326 съдебни дела. Тези резултати бяха постигнати благодарение на целия екип на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти и всички негови членове през изминалите години – адвокати, правни консултанти, профайлъри, преводачи, технически сътрудници и административен персонал, заедно с асоциираните адвокати от национална правна мрежа към програмата.

Какво предстои от тук нататък?

Със същата отговорност и последователност БХК ще продължи да търси устойчиви решения за възстановяването и развиването на тази дейност и занапред. Дотогава БХК ще положи усилия да дава съвет и подкрепа по отделни подбрани случаи на нарушения на правото на убежище и основните права. ОЩЕ: Държавата нарушава правата на търсещите закрила бежанци и мигранти, сочи годишен доклад

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
