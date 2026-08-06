Как три от познатите ти програми станаха чужди за три дни

В рамките на три дни през юли бяха разкрити сериозни уязвимости в три инструмента, без които повечето хора в активна възраст не могат да работят: Zoom, Windows и браузърите Chrome и Edge. Не едновременно – а последователно. Това е напомняне, че уязвимостите в широко използвания софтуер не са изключение. Те са постоянна характеристика на средата, в която работим.

На 15 юли тази година Zoom обяви слабост в Windows версията на платформата, която позволява на непознат да влезе в акаунта ви без това да е предизвикано от ваше действие – достатъчно е да сте в една мрежа. На 16 юли беше публикувана LegacyHive – осма поредна уязвимост в Windows, даваща пълен администраторски достъп. Не случайно: появи се в деня на месечните ъпдейти на Microsoft, когато вниманието на IT екипите е насочено другаде. На 18 юли Microsoft предупреди за ръст на атаки с ACR Stealer – злонамерен код, проектиран да краде всичко, което браузърите „помнят“: пароли, активни сесии, корпоративни документи от облака.

Защо точно тези три инструмента?

Защото са навсякъде. Според Statcounter голяма част от компаниите използват Zoom за онлайн срещите си, 70% от компютрите по света работят с Windows, а Chrome и Edge са браузърите по подразбиране. Именно популярността им ги прави толкова примамлива цел.

Удобството на съвременния браузър идва с цена, която рядко се обмисля. Когато влизаш в онлайн платформа и тя те „помни“, без повторно въвеждане на парола, това се случва чрез сесиен токен. ACR Stealer е проектиран да го присвои. Откраднат токен е по-ценен от открадната парола – дава незабавен достъп без въвеждане на кодова дума, без второ потвърждение, дори при активна двустепенна автентикация. Така без защита остават и корпоративните документи в OneDrive и SharePoint.

Защо актуализациите сами по себе си не решават проблема

Трите случая дават три различни отговора. При LegacyHive поправката все още не съществува. При Zoom техническите детайли не са публични. При ACR Stealer поправките са налични, но значителна част от потребителите работят с по-стари версии. Според ENISA броят на успешно използваните уязвимости расте с 34% годишно – и значителна част от тях са в софтуер, за който поправка вече е налична, но не е инсталирана.

Именно затова организациите все по-често разчитат на защита, която работи и когато поправката не е дошла, и когато не е инсталирана навреме.

Решения за защита на крайните устройства като A1 Endpoint Protection със SentinelOne технология използват изкуствен интелект и машинно обучение – вместо да търсят познати заплахи, наблюдават поведението на системата в реално време. Процес, който внезапно чете пароли от браузъра, или код, изпълняван в паметта без видима причина, се засича и спира автоматично.

Другата страна на уравнението е по-трудна за автоматизиране. ClickFix не разчита на техническа уязвимост – разчита на доверието ти. Никоя система не може да те предпази от действие, което сам си предприел, убеден, че правиш нещо легитимно.

Затова обученията като A1 Security Awareness Training помагат на служителите на корпоративните клиенти на телекома да разпознават реалните признаци на риск – от фишинг съобщения, имитиращи познати марки, до повтарящи се пароли и рискове при работа с лични устройства. Обученията стъпват на реални ситуации, изграждайки навици, които минимизират рисковете преди пробив.

Три уязвимости в рамките на три дни вече не е аномалия – това е нормалната среда, в която работи всяка компания днес. Въпросът не е дали ще се появят нови слабости. Въпросът е дали ще ги засечеш достатъчно рано.