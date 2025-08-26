Полша продължава да финансира Starlink за Украйна - президентът опроверга министър

Украйна няма да загуби достъпа си до терминалите за сателитен интернет Starlink, предоставени от Полша, въпреки ветото на президента Карол Навроцки върху ключов закон. Това написа в социалната мрежа X Збигнев Богуцки - началник на канцеларията на полския президент. С думите си той опроверга твърдения на министъра на на цифровизацията Кжищоф Гавковски. Вчера, 25 август, Гавковски каза, че Навроцки "прекъсва интернет връзката в Украйна, защото де факто това е значението на решението му относно закона за помощта за украинските граждани".

По-рано държавният глава наложи ветото, като от думите му стана ясно, че вече няма да има социални помощи и безплатна медицинска помощ за безработни украинци: Полският президент наложи вето на закон за социални помощи и здравеопазване за украинци.

Президентството на Полша отрече за Starlink

"Вие плашите хората, които се борят за своята независимост, и в същото време помагате на Русия", отговори Богуцки на коментарите на министър Гавковски.

"Ветото не прекъсва връзката на Украйна с интернет Starlink, защото разходите за тази връзка се финансират съгласно разпоредбите на действащото законодателство, а законопроектът, внесен в Сейма (долната камара на полския парламент, бел. ред.) от президента на Република Полша, запазва това състояние“, обясни той.

Началникът на кабинета на Навроцки добави, че същото важи и за подкрепата за съхранение на данните на украинското правителство на сигурно място.

Преди това Гавковски каза, че спиране на Starlink за Украйна от страна на Варшава ще има именно заради ветото на президента, и добави, че това ще е "подарък" за руските военни.

Как Варшава помага на Украйна с интернета?

Мрежата от сателити на SpaceX - компанията на Илон Мъск - доставя скоростен интернет на фронта, което улеснява комуникацията между военните. Преди време се появи информация, че самият Мъск е спрял достъпа до Starlink преди ключова украинска операция срещу Руския черноморски флот.

През февруари 2024 г. стана публично известно как руската армия използва терминали на Starlink, което улеснява военните ѝ действия в Украйна. Украинското разузнаване публикува прехванат разговор между руски войници, комуникиращи помежду си за инсталирането на системата. Илон Мъск отрече - според него нямало "нито един" косвено или пряко продаден на Руската федерация терминал на Starlink.

От 2022 г. Полша закупува терминали Starlink за Украйна и плаща за тяхната услуга. През март тази година Гавковски заяви, че полските власти работят по закупуването на допълнителни комплекти за нуждите на съседната страна.

"Днес в Украйна функционират около 30 000 комплекти Starlink, които сме закупили. В момента сме в процес на закупуване на още 5000 комплекта, за да осигурим достъп до интернет в Украйна за армията и цивилните", заяви той тогава.

