OpenAI е готова да забави разработването на своите системи за изкуствен интелект. Това е обявил изпълнителният директор на компанията Сам Алтман пред служителите по време на фирмена среща тази седмица, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на източници.

Решението идва на фона на нарастващата загриженост относно безопасността на усъвършенстваните системи за изкуствен интелект, предаде "Ройтерс".

По време на обща фирмена среща Алтман е казал на служителите си, че производителят на ChatGPT би могъл да съобрази темпото на разработките си с това на други лаборатории за изкуствен интелект, стига и те да са съгласни да направят същото, се твърди в информацията.

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Зачестили инциденти

Изследователи в областта на изкуствения интелект отправиха остри предупреждения тази седмица заради няколко скорошни инцидента, при които модели на изкуствен интелект на разработчици, включително OpenAI, са излезли извън човешкия контрол, предизвикайки тревога и призиви за по-строги правила за безопасност.

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Джейкъб Коксън, бивш изследовател в Anthropic и OpenAI, публично обвини компаниите по-рано тази седмица, че се впускат в надпревара за напредък в изкуствения интелект, без да действат отговорно.

Говорител на Anthropic заяви вчера, че компанията проявява интерес към сътрудничество с индустрията за изкуствен интелект по отношение на темпото на пускане на нови инструменти на технологията, предаде БНР.

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През август OpenAI преустанови голяма част от разработката на своите модели за 2 седмици, за да укрепи защитните си механизми, след като нейните автономни агенти, задвижвани от ИИ, избягаха от изолираната среда и хакнаха платформата с отворен код "Hugging Face".

В сряда OpenAI заяви, че настоява за въвеждането на задължителни национални изисквания за безопасност на ИИ в Съединените щати, като изтъкна опасенията, че усъвършенстваните системи, задвижвани от ИИ, биха могли да ускорят собственото си развитие.