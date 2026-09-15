Не само без социални мрежи: Без онлайн игри и чатботове с ИИ за децата до 15 години планира ЕС

Европейският съюз ще наложи забрана за използване на социални мрежи, платформи за видеосподеляне, чатботове с изкуствен интелект и онлайн игри за деца под 15 години, става ясно от най-мащабния досега план за защита на децата от онлайн опасности, показва документ на Европейската комисия, с който "Ройтерс" информира, че се е запознал.

Предложението на ЕС е част от закона на ЕС за децата, който председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и заместник-председателката на ЕК за технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен ще представят на 17 септември. Фон дер Лайен може да обяви някои подробности в обръщението си за състоянието на Съюза относно предстоящите политики на ЕС на 16 септември.

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"Подходът на Съюза трябва да позволи на непълнолетните да се възползват от огромния потенциал на дигиталните услуги, но едновременно да ги защитава от злоупотреби и експлоатация. Необходимо е да ограничим достъпа на технологичните компании до нашите деца, а не обратното", се посочва в документа.

Предложението на ЕК позволява постепенен достъп до различни услуги съобразно възрастта, докато задълженията, наложени на компаниите, ще зависят от типа услуги и възрастта на децата.

Според документа, компаниите ще трябва да плащат такси за наблюдение, с които ще бъдат финансирани регулаторните органи и мониторинга.

Деца, навършили 15 години, ще могат да създават свои профили, докато децата на 13 и 14 години ще могат да използват създадени от родителите им профили в социалните мрежи и платформите за видео споделяне под родителски контрол и с ограничени контакти и време. Профилите на деца между 3 и 12 години трябва да бъдат контролирани изцяло от родителите и ще се допускат само за предназначени за деца услуги при строги изисквания за безопасност, се посочва в документа, информира БТА. Деца под 3–годишна възраст няма да имат достъп до услугите.

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В проектодокумента се въвеждат и изисквания за компаниите, включително за избягване на привличащи вниманието дизайни и вредно съдържание. Те трябва да осигурят и инструменти, позволяващи на децата лесно да докладват вредно съдържание, както и инструменти за ефективен родителски контрол.

От социалните мрежи и платформите за видео споделяне ще се изисква да потвърдят възрастта на децата, когато потребител си създава профил, докато платформите за онлайн игри трябва да потвърдят възрастта на децата, преди те да изтеглят игра.

Компаниите вече заявиха, че вземат предпазни мерки и много от тях изискват минимална възраст от поне 13 години за регистрация в социалните мрежи.

Документът все още може да бъде променен, преди официалното му обявяване. ЕК трябва да работи върху проекта със страните членки и Европейския парламент, преди той да се превърне в закон.

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