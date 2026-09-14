Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone 18 Pro и Pro Max, Apple Watch и AirPods

Yettel официално даде старт на предварителните поръчки за най-новите модели на Apple. Заявките за iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5 се приемат до 23:59 ч. на 17 септември 2026 г. през официалния сайт на оператора, както и за първи път директно през мобилното приложение Yettel. Всички смартчасовници, предлагани от телекома, са с удължена 3-годишна гаранция, а смартфоните са с възможност за до 4 години гаранционен срок при определени тарифни планове.

Всички поръчки се обработват по реда на тяхното постъпване. За максимално бърз процес се препоръчва използването на приложението Yettel, където потребителите могат предварително да влязат в профила си и да изберат предпочитания план.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max поставят акцент върху фотографията, производителността и издръжливостта на батерията. Новата 48 MP Fusion Main камера за първи път при iPhone предлага променлива бленда, която позволява автоматичен или ръчен контрол върху дълбочината на рязкост и количеството светлина. Двата модела са оборудвани с новия A20 Pro, произведен по 2-нанометров процес, както и с усъвършенствана система за охлаждане с vapor chamber, осигуряваща по-висока продължителна производителност.

iPhone 18 Pro предлага до 36 часа възпроизвеждане на видео, а iPhone 18 Pro Max – до 45 часа. Серията работи с iOS 27, Apple Intelligence и новите възможности на Siri AI. Моделите се предлагат в черно, сребристо, glacier и новия цвят burgundy. В Yettel цената на iPhone 18 Pro 256GB е 1249,99 евро в брой и на лизинг за 59,99 евро на месец при двугодишен договор с абонаментен план Total Unlimited MAX. Моделът iPhone 18 Pro Max 256GB се предлага за 1349,99 евро в брой и на изплащане за 64,99 евро на месец при двугодишен договор с абонаментен план Total Unlimited MAX.

Apple Watch Series 12 идва с новата Health Sensing System и чип S11, които позволяват по-често и прецизно проследяване на ключови показатели. Часовникът измерва пулса на всеки пет секунди през целия ден, следи вариабилността на сърдечния ритъм значително по-често и въвежда нов показател Readiness, който оценява активността, тренировъчното натоварване, съня и жизнените показатели, за да даде оценка за готовността на организма за деня. Батерията осигурява до 24 часа стандартна употреба, а само 15 минути зареждане могат да добавят до 12 часа работа. Цената му в Yettel започва от 469,99 евро в брой и 24,99 евро на лизинг за 24 месеца.

За потребителите с по-активен начин на живот Apple Watch Ultra 4 надгражда със същата нова Health Sensing System и S11, като комбинира разширено проследяване на здравето и тренировките с по-дълга автономност и функции за активности на открито. Часовникът предлага до 50 часа стандартна работа и до 84 часа в Low Power Mode, а специалният Max Extended Workout режим позволява проследяване на бягане, ходене и преходи в продължение на до 45 часа. Моделът разполага и с високопрецизен GPS и се предлага с корпус от естествен или черен титан. Може да бъде закупен в Yettel за 904,99 евро в брой и на лизинг за 47,99 евро на месец за срок от 2 години.

Новото поколение AirPods 5 предлага активно шумопотискане в open-ear дизайн, като според Apple системата премахва до 50% повече външен шум спрямо AirPods 4 с ANC. Новата многопортова акустична архитектура и следващото поколение Adaptive EQ подобряват детайлността и пространственото звучене, а Adaptive Audio динамично балансира между шумопотискане и Transparency режим. Сред новите интелигентни функции са управление на Siri с движения на главата и Live Translation. Версията с Wireless Charging Case предлага до 5 часа слушане с включено ANC и до 22 часа с кутията, която може да се зарежда чрез USB-C, Qi или зарядно за Apple Watch. В Yettel могат да бъдат закупени на цена от 163,99 евро в брой за Airpods 5 и 184.99 евро в брой за Apple AirPods 5 Wireless.

По-късно тази есен Yettel ще предложи и първия сгъваем iPhone – iPhone Duo. Предварителните поръчки за модела започва в 15:00 ч. на 16 октомври, а официалните продажби стартират на 23 октомври .

С покупката на новите устройства от Yettel клиентите могат да се възползват и от предимствата на „Смартфон Вселена“ – пакет от услуги, създаден да осигури повече грижа и сигурност през целия период на използване на устройството. В зависимост от избрания пакет той включва до 4 години гаранция за смартфони, възможност за до 2 месеца застраховка, професионална диагностика и обслужване в сертифициран сервиз. Клиентите могат да се възползват още от възможности за гъвкаво плащане и програмата „Рециклирай и спести“ при предаване на старо устройство.