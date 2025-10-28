Свързани, активни, осъзнати с есенната селекция смартчасовници и гривни от Yettel

Умните устройства на Huawei ни помагат да превърнем времето в свой съюзник

С настъпването на есента тялото ни естествено сменя ритъма – дните стават по-кратки, светлината намалява, нивата на витамин D спадат, а усещането за умора и забавен старт на деня става все по-често. Всъщност, проблемът не е в самия сезон, а в разминаването между естествените ни биологични процеси и темпото на градския живот.

Вместо да се борим с това несъответствие, можем да се адаптираме по-умно. Днес технологиите вече не са просто средство за връзка – те са инструмент за осъзнатост. Помагат ни да разберем по-добре нуждите на тялото си, да следим ритъма на съня, движението и възстановяването си, и да намерим по-добър баланс между темпото на деня и грижата за себе си.

В отговор на тази нужда, есенната селекция на Yettel включва смарт устройства, които не просто следят времето – те го превръщат в съюзник. С тях ежедневието става по-хармонично, по-леко и по-подредено – точно когато най-много имаме нужда от това.

Свободата да бъдеш свързан – дори без телефон

Има моменти, в които просто искаш да си навън – да тичаш, да се разходиш или да се насладиш на спокойствието без шума на входящи обаждания. Но пълното „изключване“ невинаги е възможно – животът продължава и комуникацията остава важна. Именно тук идва силата на HUAWEI Watch 4 Pro LTE 48mm Titanium – смартчасовник, който ти дава свобода, без да губиш връзка със света.

Благодарение на поддръжката на eSIM, можеш да приемаш обаждания, съобщения и нотификации директно на китката си – без нужда от телефон в джоба, независимо дали използваш iOS или Android устройство. Моделът е съвместим и с двете операционни системи, което го прави универсален избор за активния и свързан начин на живот.

Изработен от висококачествен титан, часовникът впечатлява със здравина и премиум усещане. Под елегантния корпус се крият разширени функции за следене на здравни показатели и физическа активност – като пулс, ниво на кислород в кръвта (SpO₂), сън, стрес, температура на кожата и десетки спортни режими.

Яркият дисплей и дългият живот на батерията превръщат часовника в надежден партньор всеки ден – независимо дали тренираш, пътуваш или просто искаш да бъдеш малко повече „тук и сега“.

До 31 октомври можеш да го откриеш в Yettel на промоционална цена от 32,99 лв./ 16,87 евро на месец, с включена безплатна multiSIM услуга от оператора за шест месеца.

Когато интелигентността срещне елегантността

Ако има устройство, което успява да обедини стил, лекота и технология, това е HUAWEI Watch Fit 4 Pro. С тегло от едва 30,4 грама, корпус от алуминиева сплав и сапфирен кристал върху титаниев безел, той е създаден за хора, които ценят детайла и комфорта. Огромният AMOLED дисплей с пикова яркост от 3000 нита осигурява отлична видимост дори при най-силното слънце, а батерията издържа до 10 дни с пълно зареждане за едва 60 минути.

Watch Fit 4 Pro не е просто красив, а и изключително умен. Той поддържа Bluetooth разговори, GPS, AI асистент, барометър, компас и NFC wallet, следи ЕКГ, SpO₂, сърдечна честота, нива на стрес, сън и температура на кожата, и предлага десетки спортни режими с универсален анализ на сърдечната честота. Това е повече от смартчасовник – личен треньор, асистент и верен съюзник в едно.

Моделът е съвместим с устройства с iOS и Android, така че можеш да го използваш безпроблемно, независимо от типа телефон, който имаш.

До 31 октомври 2025 г. можеш да го намериш на специална цена в магазините на Yettel и онлайн – 21,99 лв./ 11,24 евро месечно, без условие за подписване на договор с мобилен план.

Лекотата, която те следва навсякъде

Понякога искаме всичко, но без излишна претенциозност. HUAWEI Band 9 е изключително тънка (под 9 мм) и лека (едва 14 грама) смартгривна, създадена за 24/7 комфорт. Тя е направена така, че почти да не я усещаш, но винаги да е до теб – в офиса, във фитнеса, дори докато спиш.

С 1,47-инчов AMOLED дисплей с ярки цветове и отлична видимост, Band 9 изглежда минималистично, но е изненадващо мощна. Водоустойчивостта от 5 ATM позволява да я използваш и при плуване, а батерията издържа до 14 дни с едно зареждане, като само няколко минути бързо зареждане осигуряват готовност за ползване през целия ден. Гривната следи съня, пулса и стреса, използвайки усъвършенстван 9-осен IMU сензор, и е съвместима както с Android, така и с iOS устройства – универсално решение за всеки.

До 31 октомври моделът е достъпен в магазините на Yettel и онлайн на промоционална цена от 2,99 лв./ 1,53 евро месечно.

Независимо дали искаш да се върнеш към спорта, да следиш по-внимателно съня си или просто да намериш по-добър баланс между работа и почивка, може би точно есента е моментът да започнеш. Избраните смартустройства Huawei те очакват в Yettel с промоционална цена и безплатна multiSIM услуга за шест месеца (за LTE моделите), за да ти помогнат да намериш своя ритъм в сезона на промяната.