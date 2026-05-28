В ЦСКА умуват какво да правят с трансферно разочарование, което вбеси цялата „червена“ общност

Ръководството на ЦСКА се чуди какво да прави с едно от трансферните разочарования в състава на Христо Янев. Става въпрос за 24-годишния вътрешен полузащитник на „армейците“ – Исак Соле. Както е известно, националът на ЦАР пристигна в тима през зимата от Славия. Той обаче така и не успя да се пребори за титулярното място и да докаже, че има място в „чевения“ клуб.

Исак Соле се забърка в голям скандал

Според информация на колегите от „Тема спорт“ има голяма вероятност ЦСКА и Соле да се разделят в следващите месеци. „Червените“ ще опитат да намерят нов отбор на полузащитника, в който той да бъде продаден, за да могат столичани да си избият инвестицията за него.

Самият футболист също е склонен да потърси късмета си другаде, тъй като в последните седмици е в доста обтегнати отношения с феновете на „армейците“. Причината е скандалното видео, което се появи в социалните мрежи. На него се вижда как Соле се забавлява в столична дискотека с футболистите на вечния съперник Левски – Оливер Камдем и Карл Фабиен.

Халфът така и не оправда очакванията

Исак Соле акостира в ЦСКА в началото на 2026 година с трансфер от Славия. Тогава „червените“ платиха около 500 хиляди евро за правата му. Специалистите предричаха бляскаво бъдеще на халфа, но той така и не оправда очакванията. До момента Соле има 15 мача за „армейците“ във всички турнири, в които се е отчел с една асистенция.

Националът на ЦАР има договор с ЦСКА до лятото на 2028 година, а според портала „Transfermarkt“ цената му е 600 хиляди евро.

