ТВ програма на ПСЖ - Арсенал: Неочакван час за финала на Шампионска лига

28 май 2026, 10:38 часа 8716 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Действащият шампион на Европа и първенец на Франция Пари Сен Жермен ще защитава европейската си корона срещу шампиона на Англия Арсенал във финала на Шампионска лига за сезон 2025/26. Парижани, които преди година спечелиха първото си отличие в надпреварата след разгром над Интер с 5:0, сега ще се надяват на нов триумф под ръководството на Луис Енрике. Насреща обаче имат футболен колос, жадуващ исторически първи трофей в "турнира на богатите".

Програма за финала ПСЖ - Арсенал: дата, начален час и телевизия

Арсенал никога не е печелил Шампионска лига, въпреки че игра финал през 2006-а, когато отстъпи на Барселона. "Топчиите" правят невероятен сезон, в който успяха да спечелят Висшата лига след 22 години чакане, а отборът показва изключително постоянство през целия сезон. Солидната игра в защита и отличните прийоми при статични положения отличават лондончани, но сега ще срещнат отбор, който елиминира последователно отбори като Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен.

ПСЖ - Арсенал

В кой ден и от колко часа ще дават финала на Шампионска лига

Именно Байерн бе най-сериозното изпитание за ПСЖ, след като баварците бяха считани от мнозина за големия фаворит за трофея. Луис Енрике обаче намери цаката на немския колос и сега ще опита да надхитри и Микел Артета. Големият финал на Шампионска лига ще се състои на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща на 30 май в необичаен час, който бе променен от този сезон. Първият съдийски сигнал ще бъде даден точно в 19:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача ПСЖ - Арсенал

Телевизионната програма за финала на Шампионска лига предвижда срещата да бъде излъчвана пряко в няколко телевизионни канала. Сблъсъкът ПСЖ - Арсенал ще бъде предаван пряко по bTV Action и по Max Sport 3, както и онлайн на Voyo. Студийната програма по bTV започва още в 17 часа - два часа преди началото на големия сблъсък. А финалът на Шампионска лига ПСЖ - Арсенал ще може да проследите и на живо в Actualno.com и в Sportlive.bg.

Стефан Йорданов
