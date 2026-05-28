Ерозия на етническия мир в Северна Македония: Албанците търсят гаранции от САЩ

След напрежението около протестите на албанските студенти в Северна Македония - делегация на Демократичния съюз за интеграция (бел. ред. партията на етническите албанци в Северна Македония) се срещна с конгресмена Кийт Селф, председател на подкомисията по Европа в Конгреса на Съединените щати, предаде "Макфакс". На срещата са били обсъдени политическите развития в Северна Македония, значението на запазването на Охридското мирно споразумение, както и сериозните опасения относно неговото ерозиране в държавните институции.

САЩ и етническия мир в Северна Македония

Събеседниците подчертаха, че Охридското споразумение остава основата на мира, съвместното съществуване и мултиетническата демокрация в страната, но и една от най-значимите стратегически инвестиции на Съединените щати в региона.

Лидерът на партията на етническите албанци Али Ахмети изрази благодарност за ролята и продължаващия ангажимент на Съединените щати в подкрепа на стабилността, сигурността и евроатлантическата ориентация на Северна Македония и Западните Балкани.

На срещата беше подчертана и необходимостта от защита на демократичните стандарти, спазване на Охридското споразумение и запазване на мултиетническия характер на държавата, като предпоставка за дългосрочна стабилност и европейска интеграция.

Припомняме, че още в началото на мандата си през 2024 г. македонският премиер Християн Мицкоски разбуни духовете в Скопие след като каза, че високопоставени служители в бившето правителство се опитват да мобилизират хората на място и "провокират етнически конфликт, тоест дестабилизират междуетническата хармония в Македония". Тогава обвиненията му са насочени директно към Демократичния съюз за интеграция (ДСИ)

Охридското мирно споразумение

Припомняме, че последният конфликт в югозападната ни съседка приключва през 2001 г., когато Охридското споразумение слага край на напрежението между етническите албански бунтовници и силите за сигурност на Македония. Споразумението поставя основата за увеличаване на правата на етническите албанци, в резултат на което днес в югозападната ни съседка съществува партия на етническите албанци - Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).

Това предизвика намесата на САЩ, които обявиха, че държат ситуацията в Северна Македония под око.