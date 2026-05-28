Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

28 май 2026, 11:03 часа 2061 прочитания 1 коментар
Снимка: Личен архив
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн от "ДПС-Ново начало" е бил арестуван. В общината се проведжа обиск, научи Actualno.com от свои източници.

"Нищо не знаем, на разпит бил", казаха от общината в града.

По информация на БНТ кметът е отведен в ОД на МВР – Кърджали, където дава показания по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. 

Пред сградата на Областната дирекция на полицията са се събрали привърженици на ДПС. Сред тях са председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители.

Народният представител от парламентарната група на ДПС Байрам Байрам каза за БТА, че кметът на Кърджали е извикан за разпит и му е била връчена призовка. 

Кой е той?

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Има магистърска степен от УНСС по управление на човешки ресурси. Работил е като експерт в Агенцията за държавни вземания, в последствие е заемал различни експертни длъжности в РЗОК - Кърджали.

В последните 15 години е в банковия сектор на различни позиции. От 7 години е директор на банка в града. В периода 2015 - 2019 г. е общински съветник от ДПС в Кърджали, където е председател на постоянната комисия по бюджет и финанси.

арест Делян Пеевски Ерол Мюмюн ДПС ново начало
