1 юни в SOS Детско селище Дрен - незабравими преживяния за децата!

На 1 юни SOS Детско селище Дрен отново организира празненство за един най-усмихнатите и пъстри дни в годината – Деня на детето. От 10:30 ч. деца, родители и всички приятели на детството са поканени да бъдат част от празник, изпълнен с игри, творчество, смях и споделени моменти сред зеленината и спокойствието на SOS Детско селище Дрен.

Събитието е организирано за деца от алтернативна грижа, деца и младежи, подкрепяни от SOS Детски селища България – чрез приемна грижа, центрове за настаняване от семеен тип и социални услуги в общността. Наред с това празникът е отворен и към всички деца и семейства от общността – от с. Дрен и околните села, Перник, Радомир, Брезник, Благоевград, София и региона.

SOS Детско селище Дрен е място с дългогодишна история и значима роля в развитието на алтернативната грижа в България. С развитието на мрежата от приемни семейства в България и социални услуги в общността, днес селището естествено се трансформира и разширява своята мисия. Освен „дом“ за нашата детска градина „Дренчета“, творческата база „ДренКо“ – част от социалното ни предприятие и регионален център по приемна грижа, SOS Детско селище Дрен все по-активно се утвърждава и като пространство за младежки инициативи, образование, доброволчество и общностни събития.

Свързана общност

Днес то се превръща в място, което събира деца, млади хора, семейства, доброволци и партньори около идеята за подкрепяща, активна и свързана общност. Именно затова все по-често в SOS Детско селище Дрен се провеждат образователни лагери, младежки срещи, празници, обучения, спортни и творчески инициативи, насочени както към децата и младежите, така и към широката общественост.

Съхранявайки своята история и ценности, SOS Детско селище Дрен продължава да се развива като живо пространство за грижа, възможности и смислени срещи между хората.

Разнообразни занимания

Специално за празника сме подготвили разнообразни занимания за малки и големи:

- рисуване на маски и с тебешири

- творческо ателие с глина

- бижутерско ателие

- спортни и щафетни игри

- надуваем замък и батут

- старт на дните на отворените врати в ЧДГ „Дренчета“

- и още много изненади

Събитието има за цел не просто да отбележи Деня на детето, а да създаде пространство, в което децата да играят свободно, семействата да прекарват време заедно, а обществото да се докосне до атмосферата и мисията на SOS Детски селища България.

Очакваме Ви на 1 юни в SOS Детско селище Дрен – място, което носи детски смях, спомени и надежда за бъдещето. За повече информация относно събитието и възможностите за включване:

Антония Тилкова – Директор Програма SOS Детско селище Запад: +359 889 82 61 82

