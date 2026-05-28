"Bangaranga" излезе извън всички граници: Завладя и Световната федерация по кеч (ВИДЕО)

Песента "Bangaranga" на DARA продължава уверено своя път към световната популярност, далеч надхвърляйки рамките на музикалната сцена и еуфорията около "Евровизия". След като се превърна в хит в редица европейски държави, парчето вече намери място и в един съвсем различен свят – този на кеча и WWE.

Неочакваната връзка между българския музикален хит и Световната федерация по кеч дойде благодарение на Мирослав Барняшев, по-известен на милионите фенове като Русев. Българската звезда се появи в едно от най-гледаните шоу програми на WWE – RAW, където се изправи срещу легендарния Рей Мистерио.

Още преди самия двубой, Русев успя да привлече вниманието с любопитна реплика зад кулисите. В типичния си стил той отправи предупреждение към своя съперник с думите, че му предстои "Bangaranga".

"Tonight I'll Bangaranga you!" - изразът моментално предизвика объркване сред останалите, които не разбраха какво точно означава, но именно тази мистериозност и балканският заряд на думата я превърнаха в истински хит сред феновете в социалните мрежи.

Краткият момент бързо се разпространи онлайн, а почитателите на WWE започнаха масово да коментират и използват фразата, превръщайки я в неочакван интернет тренд.

Самият мач между Русев и Рей Мистерио също оправда очакванията за зрелище. Българинът демонстрира впечатляваща физическа мощ и класа на ринга, изпълнявайки серия от атрактивни суплекси. От своя страна мексиканската легенда показа защо остава една от най-обичаните фигури в историята на кеча, като се бори докрай и не отстъпи лесно.

Така "Bangaranga" продължава да доказва, че може да бъде много повече от музикален хит – тя постепенно се превръща в културен феномен, който прескача граници, жанрове и дори спортни арени.

