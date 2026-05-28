Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Bangaranga" излезе извън всички граници: Завладя и Световната федерация по кеч (ВИДЕО)

28 май 2026, 10:55 часа 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Bangaranga" излезе извън всички граници: Завладя и Световната федерация по кеч (ВИДЕО)

Песента "Bangaranga" на DARA продължава уверено своя път към световната популярност, далеч надхвърляйки рамките на музикалната сцена и еуфорията около "Евровизия". След като се превърна в хит в редица европейски държави, парчето вече намери място и в един съвсем различен свят – този на кеча и WWE.

Снимка: Getty Images

Неочакваната връзка между българския музикален хит и Световната федерация по кеч дойде благодарение на Мирослав Барняшев, по-известен на милионите фенове като Русев. Българската звезда се появи в едно от най-гледаните шоу програми на WWE – RAW, където се изправи срещу легендарния Рей Мистерио.

Още преди самия двубой, Русев успя да привлече вниманието с любопитна реплика зад кулисите. В типичния си стил той отправи предупреждение към своя съперник с думите, че му предстои "Bangaranga".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Tonight I'll Bangaranga you!" - изразът моментално предизвика объркване сред останалите, които не разбраха какво точно означава, но именно тази мистериозност и балканският заряд на думата я превърнаха в истински хит сред феновете в социалните мрежи.

Още: Историческо: DARA влезе в класацията на Billboard

Краткият момент бързо се разпространи онлайн, а почитателите на WWE започнаха масово да коментират и използват фразата, превръщайки я в неочакван интернет тренд.

Самият мач между Русев и Рей Мистерио също оправда очакванията за зрелище. Българинът демонстрира впечатляваща физическа мощ и класа на ринга, изпълнявайки серия от атрактивни суплекси. От своя страна мексиканската легенда показа защо остава една от най-обичаните фигури в историята на кеча, като се бори докрай и не отстъпи лесно.

Така "Bangaranga" продължава да доказва, че може да бъде много повече от музикален хит – тя постепенно се превръща в културен феномен, който прескача граници, жанрове и дори спортни арени.

Още: Джокович и дъщеря му избухнаха на "Bangaranga" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
DARA Дара Световна федерация по кеч Bangaranga
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес