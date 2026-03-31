Той готви и чисти: ВИДЕО показва възможностите на домашен робот

Китайска компания Unipath пусна на пазара домашен робот, който вече се използва в реални домашни условия. Той може да ви събужда, да управлява домакински уреди, да организира пространствата за съхранение, да оправя леглото ви и дори да готви.
Видеото, показващо способностите му, бързо привлече вниманието, не само заради това, което роботът може да прави, но и заради това, което представлява.
Това е поглед към бъдеще, което мнозина си представяха. И може би напомняне, че то идва по-бързо от очакваното.
🤯 Chinese company Unipath unveils a home robot— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026
The device is already being tested in real households. It can wake people up, control appliances, clean and organize, and even cook meals.
