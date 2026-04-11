Вижте как китайски хуманоиден робот тича като олимпийски шампион (ВИДЕО)

11 април 2026, 19:32 часа 388 прочитания 0 коментара
Базираната в Ханджоу китайската компания за роботика Unitree представи робот, който може да тича със скорост 10 м/с. Тази скорост се сравнява със скоростта на професионални спринтьори, състезаващи се на Олимпийските игри. Новината от света на роботиката предаде беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата X. Медията уточни, че преди това такива скорости са били недостижими за двукраки хуманоидни роботи.

Наскоро хуманоиден робот, произведен в Китай, постави нов световен рекорд на Гинес, като измина 106 километра, без да се изключи, предава Синхуа. Разработен от базираната в Шанхай компания Agibot, андроидът A2 тръгна от Сучжоу в нощта на 10 ноември и достигна крайбрежния район на Шанхай в ранните часове на 13 ноември.

Проблемите с хуманоидните роботи в Китай

Припомняме, че в Макао, град в южната част на Китай, полицията задържа хуманоиден робот Unitree G1 след оплакване от минувач, съобщава Bild. Роботът изплашил 70-годишна жена на улицата. Той се приближил до нея и отказал да се отдалечи. Жената започнала да крещи и по-късно се оплакала от гадене и учестен пулс, след което била откарана в болница за преглед.

По-късно се оказало, че роботът е бил използван от образователна институция за рекламни цели. След проверка на устройството, полицията го върнала на собственика и го предупредила да бъде по-внимателен, когато използва подобни машини на обществени места.

Деница Китанова
