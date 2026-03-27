„Винаги така сме го правили“ – мисленето, което Yettel променя

Виктория Лазарова и Васил Граматов от Yettel

„Винаги така сме го правили“. За Виктория Лазарова, мениджър „Развитие на търговската мрежа“ в Yettel, това е една от най-скъпоструващите фрази в бизнеса. Когато я чуе, тя винаги задава един и същ въпрос: „И какво печелим от това?“. Без него утвърдените модели на работа рядко се поставят под съмнение, а възможностите за развитие лесно се пропускат.

Именно това е една от причините Yettel целенасочено да насърчава критичното мислене и нагласата за растеж – тема, по която компанията активно работи през последните няколко години. Сред ключовите инициативи е програмата Growth Mindset, чиято цел е да формира този начин на мислене в екипите.

Програмата, заедно с цялостния подход на Yettel към обучението и развитието, допринасят и за поредното международно признание. За трета поредна година телекомът получава сертификата Top Employer за високото качество на работодателските си практики. Тази година компанията постига най-високия си досега резултат, което я нарежда сред топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа в категорията средни по размер компании.

Едни от областите, в които Yettel отчита най-голям прогрес – с ръст от средно близо 10 процентни пункта, са именно „Обучение и развитие“ и „Въвеждане в представянето“.

Виктория Лазарова има пряко участие и в двете. Тя е един от посланиците на програмата Growth Mindset, чиято роля е да споделят с останалите мениджъри конкретни техники за формиране на нагласата за растеж.

В основата на програмата стои разбирането, че уменията не са фиксирани, а могат да се развиват чрез непрекъснато учене и търсене на нови решения. „В такава среда грешките не се възприемат като провал, а като възможност да се намери по-добър подход“, разказва Виктория.

Инициативата се появява в отговор на стратегията на компанията за дигитална трансформация. „Подобна промяна не се изчерпва само с внедряването на нови технологии. За да бъде устойчива, тя изисква различна нагласа и нов начин, по който хората работят заедно“, споделя тя. Затова през 2024 г. компанията започва серия от обучения за мениджъри с участието на международни лектори, посветени на нагласата за растеж.

През 2025 г. инициативата е надградена с по-силен фокус върху практическото приложение на наученото. Виктория и още шестима нейни колеги преминават сертификация и започват да провеждат обучения за лидери на екипи в компанията. В тях се включват близо 160 души, които прилагат наученото върху реални бизнес казуси – от подготовката за въвеждането на еврото до инициативи за повишаване на ангажираността към мобилното приложение Yettel и мотивацията на служителите в търговската мрежа.

„Истинската промяна в екипите, в които се създава нагласа за растеж, се вижда в начина, по който започват да мислят и да говорят за проблемите. Когато ученето се превърне в ценност, те много бързо спират да търсят виновни – започват да задават въпроси и да се учат от резултатите“, казва тя.

От теория към практика

Като отговорна за обученията в търговската мрежа, Виктория стои и зад друга ключова инициатива – Yettel Superhero Journey, която цялостно трансформира подхода към обученията в магазините.

Програмата обхваща всички етапи от развитието на служителя – от онбординга на новопостъпилите през развитие на опитните експерти и лидерите на екипи. „Съчетаваме дигитални обучения и практика в реална среда с коучинг и менторство. На практика, това е цялостна EdTech (Education Technology) програма за онбординг, развитие и лидерство“, обяснява Виктория, като подчертава и голямата бизнес цел – осигуряване на отлично клиентско изживяване.

В рамките на инициативата Yettel дигитализира над 50 обучения и изгражда автентичен демо магазин в централния си офис, където новопостъпилите преминават през симулации на различни клиентски казуси.

През 2025 г. програмата обхваща близо 800 служители от магазинната мрежа, като над 70% от участниците заявяват, че биха я препоръчали на нов колега – резултат, който показва практическата ѝ стойност.

Балансът – най-добрата инвестиция в хората

Обучителните програми са само част от практиките, които стоят зад отличието Top Employer. Важна роля играе и wellbeing стратегията на компанията. И тук телекомът постига по-добър резултат спрямо миналогодишната си сертификация.

Сред добрите практики се откроява възможността за едномесечен платен отпуск при натрупан стаж в компанията.

От него се възползва Васил Граматов, главен архитект в IT, който е част от компанията повече от десет години. Той решава да използва този месец, за да се откъсне от работния ритъм и да прекара повече време в пътуване. През това време посещава някои от любимите си места в България – Пловдив, Боровец, Банско, Свети Влас и Несебър.

„Такъв месец ти дава рядката възможност да излезеш от ежедневния ритъм и да погледнеш работата си отстрани. Връщаш се с нова перспектива и готовност за следващите предизвикателства“, разказва той.

Именно такива практики показват какво стои зад отличието Top Employer – среда, в която развитието на хората и балансът присъстват с еднаква важност.