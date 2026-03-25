Възрастта е просто цифра: 88-годишен мъж стана гейминг сензация (ВИДЕО)

88-годишен китаец се превърна в най-възрастния гейминг стриймър в света, разбивайки стереотипите за възрастта и видеоигрите. Ян Бинлин, познат онлайн като "Gamer Grandpa" (Геймър дядо, бел. ред.), официално влезе в рекордите на Гинес като най-възрастния мъж, който активно стриймва гейминг съдържание.

Родом от Фуджоу, в китайската провинция Фудзиен, Ян има дълга кариера зад гърба си в сферата на научните изследвания и инженерството, свързани с добива на нефт и газ. След пенсионирането си през 1996 г. обаче животът му поема в съвсем различна посока - към света на игрите.

Първоначално започва с по-прости заглавия, но с времето интересът му се разширява към по-сложни и динамични игри като Tomb Raider, Resident Evil и различни шутъри и пъзели. Днес колекцията му наброява над 500 заглавия, а той не пропуска да следи и най-новите технологии, играейки на модерни конзоли като Xbox и PlayStation 5 - една от които получава като подарък от Sony и своите млади последователи.

Геймингът не е просто хоби за Ян, а част от строго структуриран ежедневен режим. Денят му започва рано сутрин, включва разходки, пазаруване, следобеден сън и няколко часа, посветени на игри. Всяка сесия е внимателно планирана, а той дори води записки за стратегиите си, времето за преминаване и научените уроци.

Семейството му не само подкрепя страстта му, но и активно участва в нея. Внукът му споделя, че чрез игрите дядо му опознава различни култури, истории и места по света - нещо, което иначе не би имал възможност да направи.

Популярността на Ян в интернет расте, а хиляди млади хора го следват и общуват с него. Въпреки това той остава категоричен, че игрите трябва да идват след отговорностите. Според него младите трябва първо да изградят живота и кариерата си, а едва след това да се отдадат напълно на гейминга.

Решението му да кандидатства за рекорд на Гинес идва и като отговор на опит на друга възрастна жена да постигне подобно отличие. Подкрепен от семейството си, Ян вижда в това възможност да покаже, че възрастните хора също могат да бъдат част от модерната дигитална култура.

Днес "Gamer Grandpa" не крие, че приема признанието като чест, но и като мисия. Той иска да продължи да създава съдържание и да вдъхновява младите, като им показва, че игрите могат да носят не само забавление, но и уроци за живота.