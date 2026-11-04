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Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома

04 ноември 2026, 20:06 часа 884 прочитания 0 коментара
Снимка: Vivacom
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома

VivaHome обединява четири смарт решения за управление на отоплението, електроуредите, ранно известяване за рискове и сигурността у дома, които осигуряват повече комфорт и контрол върху разходите

Vivacom навлиза в изцяло нова ниша на българския телеком пазар с VivaHome – смарт решения за дома, с които клиентите могат да оптимизират разходите си и да внесат по-голям комфорт, сигурност и спокойствие в ежедневието си. Смарт услугата е разработена в партньорство с българската технологична компания Shelly и обединява четири смарт решения за умно управление на дома: VivaHome Heat – за отопление стая по стая, VivaHome Risk – за интелигентна защита от аварии, VivaHome Safe – за повече сигурност, и VivaHome Control – за дистанционно управление на електроуредите и осветлението.

„С представянето на изцяло нова услуга на българския пазар доказваме за пореден път, че Vivacom не спира да се развива и да предлага нови решения, които помагат на нашите клиенти да живеят по-добре. Много хора възприемат смарт устройствата за дома като нещо сложно, което изисква специални технически познания за инсталиране. С VivaHome променяме точно това и даваме възможност смарт решенията да влязат във всеки дом лесно и на много достъпни цени, като помагат на нашите клиенти да управляват дома си и да оптимизират разходите си. Всичко това е възможно благодарение на нашата високоскоростна интернет мрежа, технологии, опит и експертиза на техническите и търговските ни екипи“, каза Августин Миланов, главен директор „Маркетинг“ във Vivacom.

„С VivaHome създадохме четири смарт услуги, които обхващат най-важните аспекти от ежедневието у дома – отоплението, сигурността, превенцията на рискове и управлението на електроуредите. Чрез тях нашите клиенти получават повече спокойствие, сигурност и контрол върху своя дом, дори когато са далеч от него. Най-голямото предимство за нашите клиенти е, че новите ни смарт решения се активират много лесно и бързо чрез абонамент, без първоначална инвестиция, а управлението им става през безплатното приложение VivaHome. Клиентите ни получават също така и техническа поддръжка и гаранция за целия период на договора“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Цените на най-новата услуга на Vivacom VivaHome варират от 1,99 до 2,99 евро на месец с EON FULL+ и EON PREMIUM при сключване на 24-месечен договор.

„В Shelly вярваме, че технологиите имат най-голяма стойност, когато решават реални проблеми и се превръщат в естествена част от ежедневието на хората. Партньорства като това с Vivacom са важни, защото позволяват иновациите в областта на умния дом да достигнат до по-широка аудитория чрез достъпни за използване smart услуги. За нас това е и пример за потенциала на българските технологични разработки да създават стойност в сътрудничество с водещи компании от други индустрии. Убедени сме, че бъдещето на свързания дом се надгражда и чрез подобни партньорства, които обединяват технологии, инфраструктура и познаване на потребителските нужди“, коментира Димитър Димитров, СЕО и съосновател на Shelly Group.

Четири решения за различните нужди на дома

VivaHome Heat дава възможност за отопление на дома стая по стая, в зависимост от помещенията, които клиентът използва. Позволява задаване на графици, проследяване на температурата и управление на отоплението през телефона. А едно от най-големите предимства е, че сметките за отопление може да намалеят с до 30%. Част от решението са смарт радиаторни термо-глави и сензори за температура и влажност.

VivaHome Risk осигурява по-добра защита на дома от някои аварии. Клиентът получава известие на телефона си, ако бъдат засечени дим и течове и може дистанционно да изключи включените към смарт контактите електроуреди. Решението включва датчици за дим, сензор за теч и смарт контакти.

VivaHome Safe носи повече сигурност у дома. Следи вратите, прозорците и движението като сигнализира, ако се засече необичайна активност. Клиентът може и да включи лампите дистанционно по всяко време. Решението включва сензори за врати и прозорци, сензори за движение и смарт контакти.

VivaHome Control също спестява разходи за електричество, като контролира осветлението и смарт контактите от мобилния телефон. Всеки може да изключи дистанционно забравена лампа или ютия, да следи консумацията на ток и да зададе персонализирани настройки за осветлението. Решението включва смарт контакти и многоцветни крушки.

Смарт решенията за дома и офиса са още един начин, по който клиентите ни могат да усетят реалните ползи от високоскоростните пакети интернет от Vivacom.

Vivacom
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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