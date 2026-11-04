Microsoft патентова ИИ, променящ речта на хората в живи предавания: Каква е опасността

Microsoft подаде патент за технология, която може да променя думите на говорещия по време на предаване на живо. Тя може дори да променя движенията на устните на говорещия, правейки промените на практика незабележими. Заявката за патент е била подадена на 29 април 2025 г., но е публикувана едва на 30 октомври 2026 г., съобщи Patentlyze.

Технологията е предназначена да помогне за премахването на думи-паразити от речта на говорещия. Например, тя може да премахне от речта "ммммм", "ъ" и други звуци, които потребителят не желае да чува. При това изкуственият интелект настройва устните на говорещия във видеото, за да съответстват на новите думи.

Технологията може да се използва и за превод. Ако говорещият говори на език, различен от посочения в потребителския профил, потребителят ще чуе речта на родния си език, а забавянето ще е само няколко секунди.

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Ако бъде внедрена, тази технология ще направи възможно гледането на концерти, митинги и лекции на всеки език, без да е необходим допълнителен превод. Тя обаче би могла да се използва и за промяна на казаното от говорещия, например за премахване или замяна на обидни думи. Ако обаче се използва за злонамерени цели, с нея ще могат да се създават дийпфейкове, които биха били трудни за разграничаване от истинските видеоклипове.

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