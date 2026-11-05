През 1926 г. Никола Тесла предсказва появата на смартфоните и допуска грешка само за едно нещо

Легендарният инженер и физик Никола Тесла предсказва появата на смартфоните в интервю от 1926 г. Той си представя възможността за „незабавна комуникация посредством просто устройство, което се побира в джоб на жилетка“.В интервюто си за списание Collier's, Тесла описа мащабна картина на бъдещето на човечеството, но допуска само една грешка в предсказанието си, пише немското издание Focus.

Предсказанието на Никола Тесла за появата на смартфоните

„Когато безжичната технология бъде усъвършенствана, цялата Земя ще се превърне в гигантски мозък – какъвто всъщност вече е... Ще можем да комуникираме помежду си мигновено, независимо от разстоянието. Нещо повече, благодарение на телевизията и телефонията, ще се виждаме и чуваме толкова ясно, сякаш сме лице в лице, дори ако сме разделени от хиляди мили. В същото време устройствата, които ще ни позволят да правим това, ще бъдат удивително прости в сравнение с днешните телефони: човек ще може да носи такова устройство в джоба на жилетката си“, казва Тесла.

Въпреки че съвременните смартфони са далеч по-сложни от телефоните от онова време, визията на Тесла е почти същата като реалността от близо век по-късно. Други аспекти на визията на Тесла за бъдещето на безжичните технологии също изглеждат изпреварващи настоящите разработки – като например 3D печат, въпреки че описаната от него опция все още остава в сферата на научната фантастика:

„Безжичните технологии ще осигурят по-близък контакт чрез предаването на информация, движението на телата ни и материалните ни обекти, както и преноса на енергия“, казва изобретателят.

Концепцията на Тесла обаче има своите ограничения, произтичащи от неговия технооптимизъм. Той беше убеден, че за всеки проблем, рано или късно, ще бъде намерено технологично решение.

„Повечето от проблемите, от които страда човечеството, се дължат на огромните размери на земното кълбо и неспособността на отделни хора и цели народи да установят близък контакт помежду си“, твърди Тесла.

Тесла вярвал, че безжичната технология ще помогне за прекратяване на войните, бедността, болестите, замърсяването и общото недоволство. Той си представял бъдеще, в което ще можем да „виждаме и чуваме случващите се събития – независимо дали става въпрос за президентско встъпване в длъжност, решителен мач от Световната купа, опустошително земетресение или ужасите на битка, сякаш самите ние сме там“.

Той вярвал, че когато националните граници бъдат „почти заличени“ от незабавната комуникация, „ще бъде направена голяма стъпка към обединението и хармоничното съвместно съществуване на различните народи, населяващи планетата“. Но за съжаление именно тази част от предсказанието му не се сбъдва, пише още изданието.

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