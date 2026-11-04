Клиентите на Yettel вече могат да преминат към eSIM директно от настройките на своя iPhone

Процесът отнема около 5 минути и не изисква QR код, нова SIM карта или посещение на магазин

Клиентите на Yettel вече могат да преминат от физическа SIM карта към eSIM или да прехвърлят своя eSIM към нов iPhone директно от настройките на старото си Apple устройство. Процесът отнема около 5 минути и не изисква сканиране на QR код, получаване на нова физическа SIM карта или посещение в магазин на телекома.

Услугата е достъпна за потребители на Yettel с iPhone 11 или по-нов модел, обновен до iOS 27. За преминаването към eSIM на същия или на нов iPhone се начислява еднократна такса в размер на 7,99 евро, която ще се отрази в следващата месечна фактура към оператора.

Три начина за прехвърляне

Клиентите могат да използват услугата в три ситуации: да заменят физическата SIM карта с eSIM на същия iPhone, да прехвърлят номера от физическа SIM карта към eSIM при преминаване към нов iPhone или да преместят съществуващия eSIM профил от стар към нов iPhone. И в трите случая процесът се извършва директно от настройките на телефона.

При смяна на iPhone двете устройства се поставят едно до друго и комуникират помежду си чрез Bluetooth. Клиентът потвърждава прехвърлянето от самите телефони. След успешното активиране старата физическа SIM карта или eSIM профилът на предишното устройство престават да бъдат активни. Услугата може да се използва и когато клиентът е в роуминг.

За eSIM накратко

eSIM е дигиталната алтернатива на познатата физическа SIM карта. Тя е вградена в смартфона, а необходимата информация за свързване с мобилната мрежа се съхранява в eSIM профил. Така няма физическа карта, която да се поставя или премества между устройствата. На съвместим смартфон могат да се съхраняват и повече от един eSIM профил, което дава повече гъвкавост при използването на различни мобилни номера. Повече информация за eSIM, нейните предимства и съвместимите устройства е достъпна на сайта на Yettel.

С прехвърлянето на eSIM директно от настройките на iPhone Yettel продължава да развива дигиталните услуги, които улесняват управлението на мобилния номер и устройството и позволяват все повече операции да се извършват директно от смартфона.