ПП с ново искане за спешно изслушване за помилваните наркотрафиканти

Ново искане за изслушване по казуса с помилваните от Илияна Йотова наркотрафиканти внесоха в Народното събрание от "Продължаваме промяната". Депутатите поискаха извънредно изслушване в парламента на ключови шефове в МВР, затворите, ДАНС и Комисията по помилванията към президентството. Повод са скандалите около помилването от вицепрезидента Илияна Йотова на двама осъждани за наркотрафик – Огнян Атанасов и Динко Господинов, известен като „Динко Лудия“.

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Парламентарната група настоява за пълна проверка на това как са подготвяни медицинските документи и характеристиките за поведението им, въз основа на които са издадени президентските укази.

Казусът с Огнян Атанасов

Депутатите искат да изяснят как Атанасов е бил помилван през декември 2022 г. по здравословни причини, при положение че малко преди това – на 16 ноември 2022 г., е участвал в бой в лечебницата на Софийския затвор. Очаква се институциите да отговорят имало ли е натиск и заплахи спрямо лекари от затвора да подпишат фалшиви медицински заключения и каква информация са обменeли МВР, ДАНС и президентството за евентуалните му връзки със службите.

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Казусът с Динко Лудия

Случаят с Динко Господинов, помилван през февруари 2025 г., придобива изключителна острота след извършено тежко престъпление на 4 ноември 2026 г. в Сливен, където бе убит млад мъж.

Всички шефове на МВР трябва да отговорят дали задържаният за фаталния инцидент Иван Радев – Монката е част от престъпната група на Динко Лудия и дали полицията е прикривала действията им.

Търси се и отговор на въпроса подали ли са МВР и прокуратурата закрила на бившата му партньорка Диляна Мутафчиева, която публично съобщи за системен тормоз, закани за убийство, рекет и продажба на дрога.

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Иска се справка как Господинов е бил помилван, след като през 2022 г. е осъден повторно за разпространение на наркотици, извършено именно докато изтърпяването на предишното му наказание е било временно спряно заради „тежко заболяване“.

Според вносителите на искането институционалното бездействие, евентуалният чадър над криминални прояви и манипулираните медицински преписки налагат спешен парламентарен контрол, за да се изясни кой носи отговорност за прехвърлянето на риска от затворите обратно на улицата.