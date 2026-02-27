Правителството на Гюров:

Алекс Раева за "Като две капки вода": Отказах над 10 пъти, но сега е правилният момент

27 февруари 2026, 12:36 часа 0 коментара
Алекс Раева за "Като две капки вода": Отказах над 10 пъти, но сега е правилният момент

"Дива, искаща, реалистична" - тези три думи Алекс Раева, която участва в тазгодишния сезон на "Като две капки вода", смята, че я описват най-добре. Певицата бе първият гост в подкаста на шоуто за имитации, където говори не само за участието си и професионалните успехи, но и за личния си живот и майчинството. Интуицията ѝ винаги я е водила правилно и затова се появява в предаването чак в 14-ия сезон. 

"Над 10 сезона са ме канили, но досега не чувствах, че е дошъл моментът", призна Алекс.

Тази година тя готова да се впусне в приключението, като се качва напълно "подготвена" на сцената. "Знаех какво ще изпитам", сигурна е тя, осланяйки се на дългогодишния си опит. "В шоуто разчитам на това да съм себе си. А това е трудно не само на сцената, но най-вече и в живота", обясни тя.

Снимка: Alex Raeva/Instagram

Още: Забавен, но раним: Иво Димчев след победата в "Като две капки вода"

Според Раева, зрителите ще имат възможност да гледат един "жесток" сезон, в който няма нито един слаб артист. Припомняме, че във втория епизод на предаването журито я похвали за невероятната артистичност, с която пресъздаде Филип Киркоров. 

За майчинството 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Алекс Раева стана майка на 39 години и разказва, че се е страхувала да не изгуби дивата си страна. Напротив - оказва се, че именно тази роля я е направила още по-луда. "После се оказа, че това не е така… даже напротив - тя се засили".

Дъщеря ѝ Лия има огромен интерес към числата, но в същото време вече е готова и за сцена: "Без талант, кара хората да ѝ пляскат", шегува се Алекс. 

Още: Алекс Раева показа ретро СНИМКИ с майка си и ѝ се обясни в любов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Алекс Раева Като две капки вода
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес