Алекс Раева за "Като две капки вода": Отказах над 10 пъти, но сега е правилният момент

"Дива, искаща, реалистична" - тези три думи Алекс Раева, която участва в тазгодишния сезон на "Като две капки вода", смята, че я описват най-добре. Певицата бе първият гост в подкаста на шоуто за имитации, където говори не само за участието си и професионалните успехи, но и за личния си живот и майчинството. Интуицията ѝ винаги я е водила правилно и затова се появява в предаването чак в 14-ия сезон.

"Над 10 сезона са ме канили, но досега не чувствах, че е дошъл моментът", призна Алекс.

Тази година тя готова да се впусне в приключението, като се качва напълно "подготвена" на сцената. "Знаех какво ще изпитам", сигурна е тя, осланяйки се на дългогодишния си опит. "В шоуто разчитам на това да съм себе си. А това е трудно не само на сцената, но най-вече и в живота", обясни тя.

Снимка: Alex Raeva/Instagram

Още: Забавен, но раним: Иво Димчев след победата в "Като две капки вода"

Според Раева, зрителите ще имат възможност да гледат един "жесток" сезон, в който няма нито един слаб артист. Припомняме, че във втория епизод на предаването журито я похвали за невероятната артистичност, с която пресъздаде Филип Киркоров.

За майчинството

Алекс Раева стана майка на 39 години и разказва, че се е страхувала да не изгуби дивата си страна. Напротив - оказва се, че именно тази роля я е направила още по-луда. "После се оказа, че това не е така… даже напротив - тя се засили".

Дъщеря ѝ Лия има огромен интерес към числата, но в същото време вече е готова и за сцена: "Без талант, кара хората да ѝ пляскат", шегува се Алекс.

Още: Алекс Раева показа ретро СНИМКИ с майка си и ѝ се обясни в любов