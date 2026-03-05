Правителството на Гюров:

Арестуваха Бритни Спиърс

05 март 2026, 17:29 часа 1 коментар
Арестуваха Бритни Спиърс

"Опа! Направих го отново" ("Oops! I Did It Again") явно не е случайна песен за Бритни Спиърс, защото тя отново се оказа в центъра на скандал. Този път поп звздата привлече медийното внимание, след като като беше арестувана в Калифорния по подозрение за шофиране в нетрезво състояние. Инцидентът се е случил вечерта на 4 март 2026 г. в окръг Вентура, където певицата е била спряна от служители на Калифорнийския пътен патрул.

Според първоначалните данни, 44-годишната изпълнителка е била задържана около 21:30 ч. местно време. След задържането тя е отведена за обработка в шерифската служба на окръг Вентура.

Снимка: Getty Images

Още: Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Записите от ареста показват, че Спиърс е била официално регистрирана в ареста около 3:00 ч. през нощта, а само няколко часа по-късно – около 6:00 ч. сутринта на 5 март – е освободена чрез процедура "съставяне на акт и освобождаване", без да е посочена пробация, пише "People". 

Автомобилът ѝ е бил иззет, а певицата трябва да се яви в съда в Калифорния на 4 май 2026 г., когато ще бъде разгледано обвинението за шофиране в нетрезво състояние.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

До момента нито самата Бритни Спиърс, нито нейните представители са направили официално изявление по случая. Някои фенове забелязаха, че малко след появата на новината профилът ѝ в Instagram е бил деактивиран, което предизвика още спекулации в социалните мрежи.

Още: Бритни Спиърс продаде целия си музикален каталог

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
звезди Бритни Спиърс знаменитости арест
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес