Всичко свърши: Шеф Ангелов не прощава на никого в "Hell's Kitchen" (ВИДЕО)

Безкомпромисният шеф Виктор Ангелов елиминира пореден претендент в "Hell’s Kitchen" в сряда вечер, 4 март. След груби грешки по време на вечерната резервация, бившият боксьор Симеон Маринков се прости с мястото си в кулинарната надпревара. Припомняме, че медицинската сестра и хоби кулинар Диана Григореску също отпадна от шоуто заради незадоволителното ѝ представяне и поредица от грешки.

Какво се случи?

Денят за Сините и Червените предложи любопитно фитнес предизвикателство, в което мъжете си спечелиха ценно предимство. Загубата на Червените осигури оранжеви престилки на младите остриета Галин и Симона.

В най-горещия ресторант в България се проведе и следващата кастинг битка за присъединяване към голямата игра. В изпитанието на класическите сосове най-успешно се справи скромната Бояна, която се присъедини към разединения отбор на Червените.

Последвалата вечерна резервация протече повече от динамично. След първоначалните затруднения, готвачите от Червена кухня успяха да се сработят и да издадат всички свои поръчки. Забавяния на станция "Месо и Риба" от страна на Симеон и Събков пък доведоха до поредица от върнати поръчки, изгонване на отбора от кухнята и елиминацията на амбициозния спортист.

Снимка: NOVA

Миналата седмица Кухнята на Ада напусна и първата знаменитост - инфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора. В епизода днес, 5 март, се завръщат Златните и Платинените, които ще се изправят пред поредните заплетени кулинарни премеждия.

