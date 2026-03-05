Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Кейли Куоко обмисля да изиграе голяма звезда в биографичен филм

Кейли Куоко обмисля да изиграе голяма звезда в биографичен филм

Звездата от "Теория за Големия взрив" - Кейли Куоко - откровено сподели възхищението си към легендата на кънтри музиката Доли Партън. В интервю за "NME", актрисата, която наскоро участва във филма "Vanished", разкри, че би била щастлива един ден да изиграе певицата на екран. "О, да! Това е страхотна идея", каза Куоко. "Влюбена съм в нея, просто чувам най-хубавите неща за нея. Знаете какво обичам? Тя и съпругът ѝ живееха в отделни домове. И въпреки това бяха заедно завинаги. Е, това е начинът да се прави връзка – малко пространство, много любов.", обясни Куоко. 

Доли Партън и покойният ѝ съпруг, който си отиде през март миналата година, бяха женени в продължение на 58 години, но до голяма степен пазеха личния си живот и връзката си далеч от светлините на прожекторите. След смъртта му, Партън издаде емоционална балада, която му посвети. 

Кейли Куоко не е единствената известна, която би била щастлива да влезе в обувките на кънтри звездата. По-рано актрисата Аманда Сейфрид също призна, че мечтае някой ден да има възможност и да изиграе Доли Партън във филм. 

Идеалната актриса според Доли Партън

През 2022 година изпълнителката на "9 to 5" разказа, че е водила преговори да превърне историята на живота си в биографичен филм, като за ролята е обмисляла ролята да бъде поверена на Кристин Ченоует. Тогава тя намекна за филм под формата на мюзикъл и подчерта, че се възхищава на Ченоует.

"Обичам Кристин Ченоует. Тя е просто невероятна. Мислех, че тя би била идеалният човек за това… Вероятно ще трябва да имаме – с оглед на колко дълга е кариерата ми – малка Доли, средна Доли и по-възрастна Доли", цитира я "Female First".

