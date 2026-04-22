Аз съм силно момиче: Кристина Апългейт след слухове за най-лошото (СНИМКА)

Кристина Апългейт казва че "става по-силна и се чувства по-добре всеки ден" след скорошната си хоспитализация. "Благодаря за огромната вълна от любов и добри пожелания", написа тя в текст към публикация в Instagram в понеделник. "Здравословните проблеми са постоянна част от живота ми, но съм силно момиче и ставам все по-силна и по-добре с всеки ден. Отделям малко време, за да се съсредоточа върху здравето си, но скоро ще се върна с още неща за споделяне."

Актрсиата публично обяви, че е диагностицирана с множествена склероза през август 2021 г. и оттогава е открита относно здравословните си трудности, особено чрез мемоарите си "You with the Sad Eyes", издадени през 2026 г.

Публикацията на Апългейт в Instagram идва след като наскоро започнаха да се появяват съобщения, че тя е била хоспитализирана в края на март, а медии като "Daily Mail" и "Page Six" съобщиха, че хора, близки до нея, са се подготвяли за най-лошото.

Ролите на Апългейт

Тя е най-известна с ролята си в семейния ситком "Женени с деца", който се излъчва по Fox в продължение на 11 сезона от 1987 до 197 (в оригиналния текст), и оттогава се е оттеглила от актьорството, докато се справя с множествената си склероза.

В комедийният трилър сериал "Dead to Me" е последната ѝ роля - сезон 3 започва снимки малко преди тя да получи диагнозата си и излиза през 2022 г. Същата година тя казва, че е "спяла през цялото време" по време на снимките на сезон 3 и е трябвало да използва инвалидна количка, за да стигне до снимачната площадка, пише "Variety".

