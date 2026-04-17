Кристина Апългейт е постъпила в болница. Какво е състоянието ѝ?

Кристина Апългейт според информации е била хоспитализирана на фона на продължаващата ѝ битка с множествена склероза (МС). Източници са съобщили пред "TMZ", че 54-годишната актриса е била приета в болница в края на миналия месец, но причината все още не е разкрита. Представител на Апългейт е казал пред "Daily Mail": "Нямам коментар дали тя е в болница или какви медицински лечения провежда."

Битката на Апългейт

Тя има дълга история на сложни медицински състояния, за които е говорила открито, както се вижда в мемоарите ѝ и в своя подкаст.

Актрисата от "Женени с деца" обяви диагнозата си с хронично автоимунно заболяване през 2021 г.

През февруари тази година Апългейт сподели със съкрушено сърце, че заради битката си с МС е основно прикована към леглото. По време на интервю за "People" тогава, звездата обясни как болката до голяма степен я държи в леглото. Въпреки това, тя полага усилия да излиза от спалнята си заради своята тийнейджърска дъщеря Сейди – например, за да я води на училище.

Актрисата от "Dead To Me" също разсъждава върху битката си с МС в откъс от мемоарите си от 2026 г. "You With The Sad Eyes", публикуван в "The Guardian" през март.

"Пътят е труден. Но както всички знаем, пътят продължава", казва Апългейт, когато за първи път разкрива публично диагнозата си в социалните мрежи през 2021 година.

Звездата също признава, че е било "страшно" да разкаже всичко в откровените си мемоари. „Но колкото и мрачно да става, написах тази книга, защото наистина вярвам, че книгите могат да накарат хората да се чувстват по-малко сами“, цитират я от "Daily Mail".

