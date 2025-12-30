Бионсе влезе в клуба на милиардерите, а там я чака съпругът ѝ

Американската певица Бионсе вече е милиардерка, тя стана пети представител на музикалния бранш, постигнал подобен статут, съобщи списание "Forbes". 44-годишната изпълнителка се присъединява към избрания клуб, който включва съпруга ѝ - рапърът Джей Зи, както и Тейлър Суифт, Брус Спрингстийн и Риана, твърди изданието, известно с класациите си за най-богатите хора в света.

Снимка: Getty Images

Бионсе достигна до този ранг след няколко много доходоносни години. През 2023 г. нейното световно турне "Renaissance World Tour" ѝ донесе близо 600 милиона долара. След това тя преоткри музикалния си профил през 2024 г. с кънтри албума "Cowboy Carter", получил наградата "Грами", преди да организира най-печелившото турне в света за 2025 г.

Комбинирайки тези приходи с приходи от музикалния каталог и други сделки, "Forbes" изчисли, че Бионсе е спечелила 148 милиона долара през 2025 г. преди данъчните плащания, което я прави третият най-високоплатен музикант в света. Изданието не предостави по-конкретна оценка за нетното състояние на бившата членка на Destiny's Child, която основа Parkwood Entertainment, за да управлява кариерата и продукциите си.

"Forbes" констатира, че макар Бионсе да е разширила бизнес империята си с начинания като марка за грижа за косата, марка за уиски и линия дрехи, по-голямата част от личното ѝ богатство произтича от музиката ѝ, както и от световните ѝ турнета и контролирането на правата върху стария ѝ каталог, съобщава БГНЕС.

